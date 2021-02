“Puso la primera piedra de un hotel que no me dejaron construir”

Recuerda Jaber Ibrahim que el arzobispo Capucci aprovechó su viaje a Santiago para “colocar la primera piedra de un hotel que nunca se llegó a construir”, indica el propietario del lujoso Araguaney. Se trataba de un proyecto que el empresario quería desarrollar en Lavacolla, cerca del aeropuerto. “Tenía comprada la finca de 42.000 metros cuadrados, que me había costado cien millones de pesetas; y también el proyecto, que me había costado otros cincuenta millones; pero finalmente, cuando ya tenía todo para empezar la construcción, me lo echaron todo para atrás”, lamenta el también licenciado en Medicina y Periodismo.