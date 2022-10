Para Manuel García la fidelidad de sus clientes es lo más valioso. “Cando queren cochinillo, para tomar ou para levar, saben que é chamarnos e que aquí o teñen, e iso vale moito”. Como idea, explica, “o segundo ano de pandemia incorporamos á nosa carta a cabra”, y se ha vuelto otro grandísimo solicitado de su cocina. Cuenta que “nós facémola á cervexa, algo distinto do que pode ser o habitual” y, sea por esta peculiaridad o por su alta calidad culinaria, lo que está claro es que ha sido todo un descubrimiento para el Don Quijote. “A este paso non descartamos organizar o Día da Cabra”, anuncia Manuel entre risas. Y el éxito no es de extrañar viendo que, tras casi cincuenta años de vida de este establecimiento, las manos que en él trabajan lo hacen con el mismo mimo que el primer día.