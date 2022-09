“Se declaró monumento nacional”

Si bien son muchos los que conocen el origen del Museo do Pobo Galego, pues se sabe que está en el antiguo convento de Santo Domingo de Bonaval, pocos conocen los diversos usos del emblemático edificio. José Antonio Constenla, gran conocedor de la historia compostelana, explica que el convento fue desde un hospicio hasta un colegio para personas ciegas y sordomudas. Una vez desaparecidas estas instituciones, sin embargo, el inmueble quedó sin uso, por lo que en 1963 una parte pasó a dedicarse a Museo Municipal. No obstante, no fue hasta 1976 cuando el convento se acabaría convirtiendo en el actual Museo, el cual se dedica a la promoción y divulgación de la cultura gallega. Además, “fue proclamada Monumento Nacional en 1912”, apunta Constenla.