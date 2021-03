“Se movían como si nada”

“Esta foto representa sin duda, en mi caso, recuerdos desde muy pequeño. Y sobre todo me recuerda la fascinación que me provocaba ver a mujeres como ellas practicar casi como una suerte de equilibrismo completamente heroico”, comenta el comunicador José Manuel García. “En muchas ocasiones juraría que casi llevaban su mismo peso sobre la cabeza, y ahí estaban, moviéndose con garbo y tranquilidad como si nada. Esta imagen me traslada también a aquellas mujeres que rodeaban la Plaza de Abastos cada jueves y sábado con los productos de sus huertas, y que ahora tecnicismos legales están haciendo desaparecer. Para mí, este arte de porteo, estará presente en mi memoria y en fotos maravillosas como esta”, concluye José Manuel.