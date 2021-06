“También Hubo un gallo y una gallina”

“La Alameda de Santiago siempre tuvo mucho encanto, y la vieja pajarera acristalada era un aliciente más para visitarla. Sobre todo por sus llamativos pavos reales”, recuerda Luis Cuiña. “Ahora mismo, solo hay patos en el estanque, pero no hace tanto hubo cisnes y pavos reales. No duraron mucho, porque fueron víctimas de gamberradas y algunos acabaron desapareciendo”, cuenta. “También hubo gallinas y un gallo, que no se sabe muy bien de dónde vinieron. Estuvieron bastante tiempo junto al estanque, e incluso se veían los huevos que éstas ponían en la zona. No sé quién se los llevaría, pero está claro que alguien los recogía”, concluye Cuiña. Habrá que esperar a ver si el Concello decide recuperar los pavos reales y cisnes.