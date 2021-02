“Tenía una escalera por la que atajaba”

Si alguien recuerda bien la zona es el expresidente de la Asociación de Vecinos de Pontepedriña y ferroviario retirado, Carlos Abellán. Por la Rúa de Boqueixón pasaba a diario para llegar a la estación de tren: “Atajábamos por una escalerita metálica con diez o doce escalones que estaba pegada al muro. Le ganábamos unos minutos al reloj, para dormir más. Para subir, bien, pero de bajada no sé cómo no nos caíamos”. La escalera estaba pegada a un muro que ya no se conserva, dado que la zona ha sido ocupada por la nueva intermodal. Abellán también recuerda cómo en los años ochenta, entre los vecinos de toda la vida y los recién llegados decidieron organizarse para mejorar la vida del barrio.