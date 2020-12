“Teño un recordo amargo do proceso”

El exconcejal Luis Toxo, miembro del gobierno local cuando se inició el proceso para la peatonalización del casco histórico, afirma que tiene “un recordo amargo do proceso”. Más que nada, por las fuertes resistencias que generó en un momento en el que no estaban en marcha los aparcamientos hoy existentes en el entorno, y muchas personas pensaban que la retirada de los vehículos supondría la muerte de esta zona. “Agora, moitos dos que criticaban con máis dureza o proceso, danse conta de que foi unha boa decisión, e que resultou moi positiva”, señala. “En política moitas veces é preciso tomar as decisións necesarias, aínda que teñas que loitar contra as inercias”, y en aquel momento “era o necesario para a cidade”.