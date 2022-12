“tentouse incidir no ocio da rapazada”

Hace no tanto, al filo del nuevo milenio, no resultaba habitual que una iniciativa educativa institucional dirigida al estudiantado local apostase por el formato del videojuego. El exconcejal compostelano y director del IES Arzobispo Xelmírez I Manuel Portas explica que mediante este proyecto “tentouse incidir no tempo de ocio da rapazada”, en una misión por “vencellar a lingua” a nuevos canales y métodos sobre los que hasta entonces no se había realizado una apuesta significativa dentro de este ámbito. El juego, que gozó de una cálida recepción por parte de los jóvenes alumnos, se convirtió en precedente de las capacidades transversales para normalizar la lengua gallega a través de soportes que estaban por explorar.