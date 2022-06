“Todo era barro”

Xabier Cajaraville es vecino de Sar desde que tiene uso de razón, por lo que es un gran conocedor de la gran transformación que experimentó el barrio en los últimos cuarenta años. Cajaraville afirma que la situación generada por las obras dejó “un panorama impracticable” porque, según dice, “hai que ter en conta que en Galicia chove unha barbaridade, e cando se fai unha edificación tan grande, que conleva tanto levantamento de terra, as gotas de auga convirten todo en lama”, comentó.

El vecino de la parroquia dice, además, que existen peculiaridades en Sar que hacen que la lama se propague por todo el barrio. “Hai moitas costas e todo acaba indo cara abaixo, perxudicando sempre aos mesmos veciños. Ademais, no caso de que as chuvias sexan torrenciais non hai nada que facer”.