“Tráenme moi bos recordos daquela”

El director del instituto, profesor y escritor, Manuel Portas, destaca “os moi bos recordos daquela época”, cuando el centro acababa de asentarse en el barrio. Por el buen ambiente, y porque en la imagen figuran “moitos antigos alumnos e moitos profesores, algúns que xa non están. Ademais de min, que non se me recoñece porque daquela tiña máis pelo”, ironiza. Destaca la presencia de docentes como Carmen Rendo, Carmen López, Quico Hortas, Marco Bernal o Xerardo Reis. “Pola imaxe calculo que foi pouco despois da chegada do instituto ao barrio”, explica, “entre os anos oitenta e seis e oitenta e oito”, cuando se comenzó a celebrar esta fiesta, como se aprecia en la foto, con gran respaldo popular.