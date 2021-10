¿Te angustió el apagón digital?

De repente nos quedamos sin mensajes instantáneos, sin ver a qué hora se harán los planes, a no ser que llamases para confirmar como a la antigua usanza. Tampoco podías ver las últimas novedades de Facebook, ni Instagram. Nos desconectamos de las pantallas por unas horas, exceptuando Twitter que ahí se encontraban todos los internautas preguntando: ¿Qué ocurría?.

El mundo Instagram se paralizó y nadie entendía nada. La instagramer Iria Lata (@myblueberrynightsblog) cuenta que se percató de lo ocurrido porque estaba hablando por Whatsapp y no pudo retomar la llamada con su interlocutor, por mucho que lo intentase. Asimismo se paralizó a nivel laboral, pues explica que “tenía que subir una campaña publicitaria por la noche y no pude”. Aunque se curo en salud y mandó un email a la marca proponiéndoles que la publicación se realizara en un futuro, ya que la situación en los social media no iba a mejorar a corto plazo.

La creadora de contenido explica que pese a trabajar con las redes sociales no se siente adicta, sin embargo se sincera diciendo: “Si la caída hubiera sido por la mañana hubiera sido diferente” porque ella además de ser instagramer, también lleva las redes sociales de otras marcas y eso, sí le hubiera generado un desajuste en sus proyecciones laborales.

Por otro lado, María Rey (@missestilos) dice que esas horas estando fuera de las redes la angustiaron porque “es cierto que nosotros tenemos que crear contenido constante e incluso acciones programadas con clientes”. Sin embargo, quiso darle la vuelta a la tortilla y buscar el lado positivo de esta situación caótica para su trabajo y fue tomarse “un detox digital que nunca suele ocurrir”, confiesa que lo agradeció.

Rey intenta gestionar el estrés de la mejor manera que puede, pero admite que debe de estar las 24 horas conectada para ver cómo reacciona su comunidad ante los contenidos. Ahora bien, cuando se da cuenta que es un apagón generalizado dice: “Te tomas un merecido descanso digital”.

El joven Tomás Souto Rendo, más conocido por @tomashow_ explica a EL CORREO GALLEGO que no sintió ningún tipo de ansiedad, es más: “No me considero adicto ni a Instagram, ni a Twitter, solo a Youtube”. Souto en la tarde de ayer pensó que la caída sería una cuestión de minutos, pero cuando pasaban las horas tampoco le llegó a generar ningún tipo de angustia. Tomás Souto se considera creador de contenido, tanto es así que estaba editando vídeos cuando ocurrió todo y en su vida no genero ningún tipo de cambio.

Antón López es un joven estudiante santiagués y sigue la línea del creador de vídeos Tomás Souto porque las sensaciones que tuvieron fueron similares. Lopéz cuenta que la caída global de estas redes sociales sencillamente provocaron en él estar pendiente de si ya habían vuelto a funcionar: “Se me hizo raro no estar mirando historias de Instagram, a veces entraba para ver si ya iba”. Este estudiante de 17 años cuenta que si esta caída hubiera pasado un sábado, quizás sus respuestas hubieran cambiado.

La incertidumbre de no saber cuando volveríamos a estar conectados al santiagués de 30 años, Guillermo Losada le empezó a generar agobio con el paso del tiempo. En su caso cuenta: “Intenté comunicarme con alguna gente, a través de Twitter y correo electrónico pero la primera vez también dio algunos errores durante la noche”. Losada admite que se considera adicto a Whatsapp y Twitter, y lo simplifica diciendo: “Necesito estar siempre en constante contacto con gente para intentar mantener la mente un poco ocupada, dado un momento complicado que atravieso”.

El último informe Pisa, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, informa que el 70 % de los adolescentes españoles se sienten mal si no se conectan. En el caso de Instagram en los menores de 25 años el uso es de más de 32 minutos de uso, en cambio para los de más edad el estándar se encuentra en 24 minutos. Las empresas de Mark Zuckerberg ayer consiguieron que por unas horas el mundo se quedara en silencio en la era de la hiperconectividad.