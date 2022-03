Temen un paro general en la industria de Santiago por la escalada de costes

La escalada de costes en las materias primas y en la energía ya está afectando a la industria de Santiago, pero lo peor está por llegar. La imparable subida de precios convierte en insostible la situación para muchos sectores, por lo que, al igual que hará el transporte, ya se teme una parada generalizada en el ámbito empresarial compostelano. Además, la revisión continua de los valores hace imposible para las compañías que se puedan realizar presupuestos a futuro. En todo este enredo, uno de los ámbitos más afectados será el de las obras.

“Hai xente máis damnificada que outra, pero o tema está moi complexo. Hai sectores nos que os prezos se están a revisar diariamente ou semanalmente, polo que ninguén pode facer un presuposto a catro, cinco ou seis meses vista. Penso que se producirá unha minoración da actividade de moitos sectores, agardando o que pasará”, explica José Alborés, presidente del Área Empresarial del Tambre, en declaraciones a EL CORREO.

Entre las firmas más afectadas están las que dependen del aluminio, como la que él mismo dirige. “O prezo pasou de estar a 1.700 euros, en 2020, a 4.000, hai tres días. Tendo en conta ademais que máis do 50 % do custe de fabricación e a enerxía, e dependemos de gas e electricidade, estamos fastidiados”, remarca.

Con todo, advierte, no son los únicos, ya que por ejemplo, cita, “unha empresa de cáterin do polígono, que sirve a moitos colexios e centros de día, ten un consumo inmenso de gas e electricidade, a tormenta perfecta”.

En esa misma línea, el mundo de la construcción es otro de los sectores en los que llueve sobre mojado, ya que venía acusando la falta de suministros, y su encarecimiento, desde hace meses. Ahora, se encuentran con un incremento enorme de sus gastos, lo que complica los contratos firmados, así como la presentación a otros futuros.

De este modo, desde el departamento municipal esperan que se tomen decisiones a nivel estatal, ya que sino, en los próximos meses, “habrá muchas obras paradas”, indican. Se trata, por tanto, de un problema estructural, en el que los costes se dispararon y “los márgenes de beneficio no llegan a tanto”. Ese desfase obliga a un replanteamiento, porque las compañías se negarán a comenzar o continuar con sus trabajos, dadas las pérdidas que supondrían.

Precisamente, al igual que le pasa a los particulares, las empresas de la ciudad vieron duplicados, o incluso triplicados, sus facturas en energía, lo que complica su supervivencia. Por eso, el máximo representante de las firmas del Tambre alza la voz en torno al sistema.

“Teñen que sacar o gas do pulo eléctrico, porque está facendo un dano terrible. Nas industrias hidroeléctricas, solares, eólicas ou nuclear, os custes de produción son os mesmos que hai dous meses. O que rompeu o mercado foi o gas, o cal é minoritario totalmente respecto a outras enerxías. Teñen que darlle unha volta a este tema e baixar os custes enerxéticos, pero Europa é moi lenta tomando decisións”, detalla.

Lo peor de esta situación es la incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro, una duda que está machacando a los pequeños, medianos y grandes empresarios. “Nunha gran crise podes buscar un remedio, pero aquí teno quen comezou a guerra. A situación é moi complexa e nós só somos marionetas, porque están movendo os fíos por enriba nosa. Sempre se di que o carto ten medo, e cando hai inquietude, as cousas minóranse, polo que estamos en stand by, en espera”, cataloga.

Asimismo, confirma el dirigente, existe también el miedo presente por la falta de noticias sobre los préstamos ICO, una ayuda de liquidez del Gobierno a las empresas que se multiplicó durante la pandemia y que tendría que comenzar a ser devuelto en estos meses, pero para ello se necesitan ganancias. “Como non fagan algo, pode haber un problemón, porque se non gañan cartos non poderán amortizar a débeda”, concluye.