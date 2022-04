Temor a que se autorice la apertura de otro vaso en el vertedero de Miramontes

El anuncio del alcalde de Santiago sobre la posible clausura de la cantera de Miramontes durante el próximo verano no tranquiliza “para nada” a los vecinos de la parroquia compostelana de Grixoa, que lo tachan de un “gesto más de propaganda política”, cuando en realidad “se mantiene la actividad del vertedero”.

Un representante de la plataforma de afectados por el basurero explicaba ayer a este periódico que “es cierto que muy probablemente se clausure ese vaso durante el próximo verano, pero no por lo que ha hecho el alcalde Bugallo, sino porque ese depósito está ya lleno. Es más, su perfil es ahora mucho mayor que el que tenía la montaña antes de crear la cantera”.

Con esto, indica que “si el vaso se cierra es porque ahí ya no cabe nada más”. Además, no puede evitar manifestar sus sospechas sobre la apertura de un nuevo vaso. “Creemos que las empresas que gestionan esto ya pusieron en marcha su maquinaria para conseguir la autorización que les permita continuar con el vertedero en el otro vaso de la cantera que está vacío”, asegura, al tiempo que añade que “de producirse esta autorización es evidente que aquí no se clausura nada, sino que la actividad del vertedero pasa de un vaso, que ya está desbordado, a otro. Sería un despropósito”.

Por su parte, el gobierno local confía en poder clausurar la antigua cantera de Miramontes, reconvertida en vertedero, a lo largo de este verano, después de una sentencia que da la razón al Ayuntamiento y permite anular la licencia por la cual la empresa gestora (Sertego) operaba en la zona.

De esta manera el alcalde compostelano, Xosé Sánchez Bugallo, anunció la victoria del Ayuntamiento en uno de tres procesos judiciales que permanecían abiertos al respecto. A los otros dos restantes, a pesar de que el juez da la razón a la empresa, el regidor les resta importancia porque el Consistorio ganó “la más importante”. La sentencia, relativa a una ineficacia de comunicación previa en su día por parte de Sertego, da la razón al gobierno local porque la compañía debía informar también a la administración local, y no solo a la Xunta, acerca del cambio de la titularidad de la actividad industrial.

En este contexto, Bugallo constató la posibilidad de hacer efectiva la clausura de la actividad de la cantera a lo largo de este verano. Además, afirmó que su gobierno está “en conversaciones con la empresa” y que ha manifestado su “voluntad de poner fin a su actividad”. Así a todo, Bugallo todavía “no quiere anticiparse mientras no haya nada firmado”.

A este respecto, los afectados no dudan cuando afirman que “aunque el alcalde habla de sentencias favorables para el Concello, lo cierto es que se corresponden a denuncias presentadas por el gobierno de Martiño Noriega en la anterior legislatura”.

“Ahora dicen que están negociando el cierre del vaso, pero la realidad es que en el vaso ya no cabe más, por eso lo van a cerrar”, sentencian desde el colectivo vecinal, que pide transparencia sobre la realidad de lo que está ocurriendo con el segundo agujero en el que las empresas estarían tratando de mantener su actividad”.

“En su día nos vendieron que en una parte de la planta estaban fabricando tecnosuelos, cuando después se demostró que eso no era verdad, como constató la inspección, que lo único que estaban depositando en la parcela era basura sin más. Sospechamos que ahora están planeando cerrar este vaso y unirlo con el otro con estos residuos que se les ha ordenado retirar”, señala el representante vecinal, al tiempo que insta a que se ejecute “la retirada de todos estos residuos a los que llamaron tecnosuelos sin serlo y que se regenere todo el terreno”.

Por otro lado, y con respecto al anunciado cierre del vaso del vertedero, los afectados recuerdan que el problema no se resolverá tan rápido. “Hay que tener en cuenta que los malos olores no desaparecerán. En ese depósito hay materiales orgánicos y el proceso de fermentación genera gases que salen al exterior por unas chimeneas. Los malos olores van a seguir ahí; y la creación de bolsas de gases en el interior, también, por lo que es muy probable que se originen nuevos incendios en el verano. Después dirán que son los vecinos”, concluye el afectado.