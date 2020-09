Temor a que se suspendan vuelos en Lavacolla desde la segunda quincena

Tras despedir un agosto como el no recordado en el aeropuerto de Santiago, y a la espera de que Aena revele los resultados del último mes, reina la incertidumbre y el pesimismo en Lavacolla. Nadie sabe con seguridad qué va a pasar en la temporada de invierno, ni siquiera en la última quincena de septiembre: quienes trabajan a diario en las instalaciones de la capital gallega y conocen los entresijos del sector aeronáutico temen una reacción inmediata de las principales aerolíneas ante los malos resultados. Algunas fuentes consultadas incluso apuntan que las cancelaciones de operaciones no se harán esperar y que entre las tripulaciones de cabina ya se oye que se suspenderán vuelos a partir de la segunda mitad del este mes.

Lo cierto es que el aspecto que ofrece el aeropuerto este verano es desolador. Las fuentes consultadas explican que funcionaron sobre todo conexiones estratégicas, como las suizas o la de Londres, y también las de Madrid o Barcelona, rutas con demanda por motivos migratorios o de tipo laboral. Y también trabajaron a medio gas, en clave turística, los enlaces a los archipiélagos españoles: Baleares y Canarias, “pero nada que ver con un año normal”, indican.

Frente a estos malos presagios, Nicolás Álvarez, editor del Aeronoticiario SCQ, confía en que no se produzca ninguna cancelación en el corto plazo. “Lo que hay hoy por hoy para septiembre se va a operar. Las aerolíneas están revisando las programaciones de noviembre en adelante y es precisamente por eso por lo que no se puede aventurar uno a decir qué pasará este invierno, pero no pinta bien”, apunta Álvarez.

Operaciones chárter, vuelos de conexión con otros de ámbito intercontinental, desembarcos como el que tenía previsto la TAP con dos frecuencias diarias a Lisboa... Todo se fue al garete este verano. Además, las compañías, con la reprogramación que realizaron a inicio de la temporada estival para adaptarse al contexto de la pandemia, también redujeron considerablemente el número de frecuencias de sus rutas.

Por el momento, tal y como pudo comprobar ayer este periódico en su página web, Ryanair, la principal aerolínea de la terminal compostelana, mantiene abierta su venta online, con disposición de plazas en todas sus actuales rutas en Lavacolla hasta marzo de 2021, a excepción de Roma y Malta, que cancela con el fin de la temporada estival. Otra novedad es que de su web ha desaparecido la ruta entre Santiago y Zaragoza, que anunció en agosto.

El difícil momento que atraviesa la low cost irlandesa provocado por la crisis sanitaria, económica y social del coronavirus, le ha llevado a lanzar el pasado uno de septiembre una oferta de un millón de billetes a cinco euros. Los más rápidos pudieron hacerse con vuelos europeos por diez euros ida y vuelta. Una verdadera ganga que le ha permitido a la aerolínea facturar cinco millones de euros en apenas unas horas.

Por su parte, otras compañías, como Lufthansa, ya anunciaron que modificarán sus hojas de rutas para este invierno. La compañía de bandera alemana anunció recientemente que suspende en Santiago su vuelo con destino a Fráncfort Main este invierno. EasyJet también comunicó el cierre de su enlace con Londres Gatwick. Y todo apunta a que en los próximos días habrá novedades.