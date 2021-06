Temor no BNG de que a aportación municipal para a depuradora acabe saíndo “do peto da veciñanza”

santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, destacou que a adxudicación da obra da estación depuradora é parte “dun culebrón que mal comeza e é evidente que mal remata para a veciñanza de Santiago de Compostela”, que vai ter que asumir case 9 millóns de euros do custe “porque hai un PSOE que se prega ao Goberno do Estado e da Xunta e non negociou ben”. Así, cuestionou que se anuncie “como unha gran noticia” a adxudicación das obras da depuradora que, para o BNG, por suposto que son necesarias e imprescindíbeis mais que “xa hai anos que deberían estar rematadas”. “Mais iso non significa que non vexamos en perspectiva o que este proceso lle vai custar á veciñanza de Santiago de Compostela”, indicou. Despois do que cualificou de decisións erradas e partidistas por parte do PP, da inacción de CA que asumiu durante moito tempo do seu mandato o mesmo proxecto do PP e foi incapaz de reconducir o tema da depuradora, “temos agora un PSOE que non consegue un bo convenio para Santiago, pois é incapaz de negociar nin co Estado nin coa Xunta”. Explicou que o convenio inicial recollía que a administración municipal podería achegar os terreos e o 5 % do financiamento, como se fixo noutras cidades e lugares tanto de Galicia como do resto do Estado, “mais agora o Concello de Santiago ten que poñer o 16 % do custo desa infraestrutura, case 9 millóns de euros. Eses 9 millóns van saír do peto da veciñanza”. “Directa ou indirectamente estes 9 millóns van saír do peto das persoas que vivimos en Santiago, ou ben ao repercutir a tarifa no recibo da auga e saneamento ou ben das arcas municipais”, advertiu. “Non é de recibo que o Estado poña o 65% nesta infraestrutura imprescindíbel e de utilidade pública, a Xunta pon o 19 % e o Concello o 16 %”, engadiu. “O mínimo que se pode facer é pedir desculpas e perdón ao conxunto da poboación”, concluiu Sanmartín.