“Temos moi presente a perspectiva de xénero”

O próximo martes comeza en Compostela a 15ª edición da Mostra Internacional de Cinema Etnográfico, adiada en Semana Santa por mor da situación sanitaria. Inclúe unha sección oficial que se proxectará na sala Numax e no Teatro Principal, así como unha escolla en liña a través da canle do Museo do Pobo Galego na plataforma Vimeo.

Esta Mostra ten unha particularidade: o contexto sanitario. Foi complexa a nivel organizativo?

Si que é estraña. Foi moi custosa a nivel de esforzo porque tivemos que facelo dúas veces. Esta era unha edición moi ambiciosa, con moitos convidados que viñan de lonxe. Tiñamos directores que ían vir presentar a película, persoas que tiñan formacións previstas... Agora a prioridade é o público local e a seguridade. Temos que renunciar a cousas moi bonitas dos festivais como as conversas entre pases ou os encontros cunha caña despois das películas. Perdemos espontaneidade mais, ao ter sección en liña, ganamos outras cousas como chegar a máis xente.

Como foi a escolla entre a gran cantidade de material recibido?

Este ano tivemos máis de mil duascentas películas. É certo que moitas son curtas, ou que de entrada non cumpren os criterios, pero a selección foi complexa.

Algo que chama a atención é a cantidade de estreas a nivel estatal que inclúe esta edición.

Polo tipo de cinema co que traballamos, apartado das canles oficiais, é normal que se estree material. Pero é certo que esta vez hai dez pelis internacionais que se estrean en España. É un cine que se move fundamentalmente por festivais. Tamén se da o caso de que o festival Espiello, de Huesca, que é o principal no noso campo non se celebra este ano. Outras veces eles tiñan a maior parte de estreas, ao ir antes que nós.

Atréveste a mollarte un pouco? Con que títulos te quedas?

Non debo (ri). Deixando de lado a sección competitiva, na que hai dotación económica e un xurado, téñolle cariño a Dorothé na Vila, que se poderá ver en Bonaval. É un documental feito cunha gran sensibilidade antropolóxica e cinematográfica. Olaia Tubío e Alejandro Gándara traballaron moito, está moi ben documentado, e ten unha gran base do cancioneiro popular galego. Tamén destaco a nova obra de Noemí Chantada, unhas das cineastas galegas máis destacadas e que vai estrear nuns días no Festival de Málaga.

Imprescindible a ollada feminina na Mostra, tanto en autoras como no relativo ás temáticas?

Sempre. Desde a primeira Mostra se procurou a presenza feminina, a veces parece fácil pero non o é porque o cine feito por mulleres non chega ao circuíto. Pero sempre buscamos a igualdade na sección oficial, conseguir un equilibrio. De feito Impropias é unha das seccións do festival adicada ás realizadoras. E buscamos que as temáticas se fixesen con perspectiva de xénero: memoria histórica por exemplo, ou oralidade, que implica falar de mulleres.

Tamén é importante que se achegue o público infantil?

A idea é achegar un cine diferente aos nenos, que vexan todo tipo de cine, que sexa parte do seu lecer. E poder mostrarlles outras realidades: darlles perspectiva de situacións socioculturais diferentes ás súas.