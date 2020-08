Este día 11 de agosto arranca no parque de Bonaval a 16 edición do festival Feito a man, unha iniciativa que este ano terá un formato diferente, pero que mantén a esencia de esta iniciativa convertida xa nun clásico de verán en Santiago. Ánxeles Porto, directora do ciclo, explica as dificultades polas que pasaron para sacar adiante esta edición.

Foi difícil organizar o festival deste ano?

Foi moi difícil, de feito estivemos a punto de cancelalo varias veces porque, de entrada, a iniciativa é un festival de rúa gratuíto que funciona nas terrazas dos locais da zona vella e nalgunha praza. Está claro que este tipo de formato non se podía facer este ano, sacalo adiante sen asumir ningún risco tiña un custo elevadísimo. Finalmente, optamos por un formato que non ten nada que ver con o de outros anos, pero que garante a seguridade de todos os que asistentes. Decidilo foi unha labor ardua, todo un traxecto con moitas reunións e contratempos.

Que os concertos se leven ao parque de Bonaval pode perxudicar aos hosteleiros da zonavella.

Hai que ser responsable. Trátase de un festival oficial e non se pode poñer á xente en risco por unha cuestión de beneficio económico. Sempre creemos que este proxecto vai máis alá do puramente económico, temos unha traxectoria que non queremos frear e hai todo un tecido de artistas, técnicos, xente de produción... que están parados e tamén precisan voltar ao traballo.

Este ano apostades por artistas galegos.

Si, creemos que é unha iniciativa que pode axudar e visibilizar a moitos artistas galegos que ao mellor non teñen a capacidade para participar en eventos máis grandes e que, sobretodo nestes momentos, precisan unha axuda. De todas formas iamos contar tamén con un grupo colombiano que se chama Papa Bocó e que finalmente non poido viaxar a España, así que optamos por retransmitir o concerto por streaming. Vai ser como antesala do festival, este domingo ás 18:00 horas e poderase ver a través do Facebook do Feito a Man. É unha banda moi recomendable fan unha especie de música do pacífico moi interesante.

Por qué escollechedes o parque de Bonaval?

Principalmente porque precisábamos un lugar no cal poder meter a bastante xente mantendo a distancia de seguridade e no que poidesemos deixar todo o material de un día para o outro. Imos estar cinco días seguidos e nunha praza como a Quintana, por exemplo, non se pode deixar un escenario montado todo o día. Bonaval é un espazo espléndido, é tranquilo, unha zona natural e non molestamos a ninguén.

Esperades moita asistencia?

As entradas ao principio van lentas e nos últimos días empezan a coller ritmo, é algo habitual. Se te son sincera creo que imos encher case todos os días. Os concertos teñen unha capacidade de 220 persoas, que tampouco é moito.

Crees que os eventos de pequeno formato son o futuro da industria da música en directo?

Creo que esta situación está facendo que moita xente empece a valorar este tipo de espectáculos. Este ano é un parentesis no noso camiño, pero nós sempre apostamos por pequenos concertos. É unha forma de valorar as bandas máis modestas e darlles unha oportunidade para mostrar o seu material. Ademais, creo que estes grupos son o verdadeiro motor cultural dun país. Os grandes eventos están moi ben e poden ser necesarios de vez en cando porque xeran moito retorno, pero o que fai crecer a riqueza cultural dun pobo son os pequenos proxectos. Chegou a hora de valorar mais estes ciclos. Pola nosa parte, o obxectivo é dar pé á música emerxente. Esta é a raíz do noso festival, un compromiso que temos con a música, tanto a galega como a de outras culturas.

Compostela é unha cidade especialmente atractiva para este tipo de festivales?

Santiago é unha cidade clave a nivel cultural. De feito, sería interesante unha reestructuración que axudase a desenvolver ese enorme potencial. Esta cidade podese convertir nun centro de difusión e composición cultural impresionante, é un gran potencial que non está suficientemente explotado. Pero ese é un traballo das institucións que, de momento, están máis centradas en traer turistas e peregrinos.