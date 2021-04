Temperatura histórica en marzo con casi 28 grados, después de veinte años

La temperatura alcanzada ayer en Santiago, 27,8º, es inusual para el mes de marzo. Así, según confirmó a EL CORREO GALLEGO el director del Observatorio de la USC, José Ángel Docobo, “en lo que va de siglo, en un mes de marzo en Compostela solo se había superado este registro en 2002. Los días 23 y 24 de marzo de 2002 se midieron 28,6º y en la jornada del 22, 28º”.

Según los registros de la Universidad de Santiago, “en 2005 se alcanzaran los 27,2º y en 2012, los 27º y con anterioridad destaca el marzo de 1997. “Fue el mes en el que nos había visitado el gran cometa Hale-Bopp, y aunque no tiene relación ninguna, aquel marzo había sido de playa, sin precipitaciones, con una máxima de 27,7º en la jornada del 22, pero con otros ocho días por encima de los 25º”, señaló Docobo.

En lo que se refiere a las máximas de estos últimos treinta días, la más elevada fue la de ayer (27,8º), hecho que aprovecharon los compostelanos para disfrutar del calor en las terrazas, tanto en el casco histórico como en el Ensanche, y también en los parques y zonas verdes de Santiago.

Le sigue la del pasado domingo, con 24,8º. De todos modos, máximas de 23º, 24º o 25º en marzo no son raras ni mucho menos en Compostela, según el director del Observatorio de la USC. También hubo años en los que en el mes que acaba de terminar no se llegó a veinte grados. “Por ejemplo, hace tres años no se pasó de los 16,4º, o en 2013 de los 18,5 grados”, indicó Docobo. Curiosamente, la Semana Santa compostelana se suele caracterizar por un tiempo poco estable, ya coincida en marzo o en abril.

En lo que se refiere a las precipitaciones, este marzo llovió en Santiago en solamente en ocho jornadas, si bien en tres de ellas la precipitación fue inapreciable (menos de 0,1 litros/m2). La cantidad total fue asimismo escasa, 19,8 litros/m2. “Esto es hasta cierto punto lógico ya que veníamos de meses con bastante lluvia”, concluye el director del Observatorio.