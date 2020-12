“Tenemos devoción al placer de los sentidos, a través de una oferta selecta y de buen gusto”

Cumpliendo un sueño, Ricardo Villagómez, junto a su mujer, abrió hace poco más de tres años el proyecto Agranola, una tienda de alimentación de barrio, situada en la Rúa do Hórreo, 49, en la que el cliente encontrará un producto de calidad y diferente, así como un trato muy cercano.

¿Qué es Agranola?

Agranola es un sueño hecho realidad. Somos un establecimiento de productos de alimentación, vinos, destilados y cafés de especialidad recién tostados, entre otros. Ubicado en Barrio Xardín (Calle del Hórreo, 49), ofrecemos atención personalizada a todos nuestros clientes.

¿Dónde surgió la idea?

Nace ya en mis tiempos de universidad, cuando estudiaba Dirección de Empresas en Madrid. Debajo de mi casa había una pequeña y hermosa tienda de barrio de alimentación, atendida por un señor mayor. Todos los días pasaba por delante de ella hasta que al final entré y me cautivó la gran variedad de productos únicos que tenía y sobre todo la pasión, dedicación y entusiasmo que ponía al explicármelos. A partir de ahí, me convertí en un cliente fiel donde estaba deseando acudir para seguir disfrutando de las continuas novedades que traía y pensé que algún día me gustaría poder disfrutar tanto en un trabajo como me lo había sabido trasmitir. Así nació el proyecto de Agranola.

¿Supuso un gran cambio?

Trabajaba para una multinacional farmacéutica en el departamento de dirección, márquetin y ventas, con un cargo con mucha responsabilidad, pero un día decidí dejarlo y hacer realidad mi sueño.

Quise empezar por la base y me fui a la Ribeira Sacra, junto con mi amigo Marcos, a crear juntos un pequeño proyecto de elaboración y cultivo de vinos de finca, con la posterior idea de montar más adelante un negocio donde tuviese la oportunidad de poder trasladar todo lo aprendido a mis futuros clientes.

¿Qué busca con esta tienda?

Busco cumplir mi sueño de ofrecer a todos los compostelanos el conocimiento que, de una manera lúdica, he ido adquiriendo a lo largo de todos estos años.

Mi trayectoria incansable de ir probando, degustando, acudir a catas, viajar mucho por todo el mundo y mi pasión por el café (he catado la gran mayoría de las variedades que pueden existir), al final, me ha llevado a un modelo empresarial, que es lo que intento, humildemente, conseguir.

¿Tiene una conexión con el barrio?

La gran mayoría de nuestro público son personas cercanas al barrio, que nos saludamos todos los días por la calle, que me encuentro y hablo con ellos cuando voy a pasear al perro o a comprar el pan y que me permiten, poco a poco y con el tiempo, ir conociendo sus gustos y preferencias. Esta es la filosofía y lo que hace que este trabajo me satisfaga tanto.

Lo importante es darle vitalidad a la zona del ensanche y Barrio Xardín, que es un tesoro por descubrir por parte de muchos del área de Santiago.

¿Y orientan sobre los productos?

Tanto el personal de la tienda, como yo, estamos constantemente formándonos para poder orientar y transmitir a todos los que no quieren perder la oportunidad de probar productos nuevos y, al mismo tiempo, tienen la curiosidad de descubrir novedades de gran calidad que aquí pueden encontrar.

¿Potencian, por lo tanto, el trato personal?

Efectivamente, y en ese trato cercano prestamos especial atención a las personas mayores, que son las más vulnerables. Cuando entran por la tienda, si ya tenemos un trato directo con el público general, con ellos le damos uno aún más familiar, y la gente lo agradece. Creemos y apostamos firmemente en el renacer de las tiendas de barrio como una nueva forma de atraer y fidelizar a los clientes.

Al final, se trata también de un consumo ligado a la sostenibilidad.

Nuestros clientes ayudan a la sostenibilidad de Santiago con su proceso de compra, comprando en sus establecimientos más cercanos. Cuando lo hacemos no solo ayudamos a nuestra ciudad, sino también que entre todos estamos contribuyendo al crecimiento de Compostela.

¿Esa conexión también la guardan con los productores?

Así es. Porque desde el principio siempre he tenido claro que para poder trasmitir la calidad de un producto es indispensable tener un trato cercano y directo con nuestros colaboradores. A la gran mayoría de los productores, con los que hemos empezado a trabajar desde nuestros inicios, los conozco personalmente y estoy siempre en contacto directo, intentando mejorar siempre la calidad de los productos y no conformándonos nunca. Voy siempre que puedo a sus fincas y obradores, donde compartimos largas charlas y experiencias únicas.

Esos productos son los que traigo a la tienda, los que analizo con ellos y sé que pueden sorprender. Por ejemplo, me apasiona ir a los viñedos y estar in situ en su elaboración. Al final, todo esto se resume que la mayor satisfacción que tengo es que el cliente salga contento y vuelva.

¿Tratan entonces con pequeños fabricantes?

Los productos son, en su mayoría, de pequeños productores para asegurar siempre la calidad, y si son gallegos, mejor. Y con las marcas importantes, solo trabajamos con aquellas que se dedican a los pequeños comercios de gran calidad, que saben que su nombre va a estar bien tratado.

¿Entre su oferta, qué productos no pueden faltar estas navidades?

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, yo elegiría desde un buen aperitivo, un vino especial, conservas que nunca fallan, un buen champán para los brindis, unos licores para la sobremesa y, por supuesto, los tradicionales dulces navideños.

Y para sorprender, unos regalos gurmé, uno de nuestros fuertes. Estamos especializados en cestas personalizadas, donde trabajamos con pequeñas y grandes empresas para atender a todas las necesidades, siempre con un trato personalizado y muy cercano.