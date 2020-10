Terceira xornada con 7 actuacións en Galicreques

Santiago. O Festival Internacional Galicreques, organizado pola Asociación Barriga Verde co apoio do Concello de Santiago, a Consellería de Cultura e Educación a través da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), a Deputación da Coruña e do Instituto Nacional de Artes Escénicas e da Música (Inaem), continúa hoxe coa súa 25º edición, que se celebrará até o próximo domingo, e contará con máis de corenta funcións. Nesta terceira xornada, o encontro internacional de monicreques ofrecerá un total de sete espectáculos que terán lugar na Carpa da Alameda, na praza do Toural, na de Praterías, na praza Roxa e no teatro Principal. ecg