Tercermundismo en Berdía por la falta de transporte público

El presidente del PP de Santiago, Borja Verea, y la concejala Ana Sabel se desplazaron en la mañana de ayer hasta la parroquia de Berdía para mantener una reunión con la directiva de la AVV de la zona, compuesta por Carlos Suárez, Óscar Montero y Alberto Bermúdez. El principal tema sobre la mesa era el transporte público, ya que Berdía es uno de los núcleos rurales del concello que no cuentan con servicio de autobús urbano. Esto implica que los vecinos tengan que depender del taxi para sus desplazamientos esenciales, como acudir a una cita médica o a algún trámite a Raxoi, con precios de hasta 30 euros sumando la ida y la vuelta.

Verea precisó que “os responsables municipais nin tan sequera responden ás queixas pola falta de liña de transporte, que desde hai un ano agravouse e a día de hoxe non existe ningún autobús que leve aos veciños ao centro da cidade”. El presidente del PP de Santiago calificó la situación de “tercermundista”, añadiendo que no existe “ningunha xustificación” para que en el 2021 haya una parroquia de la capital de Galicia sin comunicaciones.

El diputado compostelano defendió a los vecinos destacando que “no rural pagan tamén impostos e teñen dereito aos servizos mínimos como é o transporte público, non pode ser que por Berdía non pare ningún autobús e máis de 300 veciños e veciñas teñan que recurrir a solucións como o taxi ou a solidariedade entre persoas para poder desprazarse.

Otra de las cuestiones que Verea destacó es que se anuncien inversiones millonarias en el marco del Real Patronato de aquí a 2032, pero muchos de los problemas básicos de la ciudadanía como este siguen sin solución desde hace años. “A día de hoxe non se cumpriu polo Partido Socialista o prometido no ano 2019 e xa se están a facer promesas para o 2032 mentres se esquecen das necesidades do día a día dos veciños”, zanjó el diputado. En la zona existen además otras demandas.