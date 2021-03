Ticketmaster asegura que no está cancelada la gira de Extremoduro

Santiago. La gira de despedida de Extremoduro, que tenía prevista una parada en Santiago el 29 de mayo, no se ha suspendido de manera definitiva. Fuentes de Ticketmaster, la empresa que comercializa las entradas de los conciertos del grupo, indicaron que hay disparidad de opiniones entre el vocalista, Robe Iniesta, y el guitarrista de la banda, Iñaki Antón, puesto que el primero es partidario de la cancelación definitiva y el segundo prefiere aplazar las actuaciones a 2022. De hecho, las mismas fuentes indicaron que Robe Iniesta anunció en sus redes sociales de forma unilateral la cancelación de la gira, sin contar con su compañero de grupo, ni con la promotora Live Nation, que en ese momento estaban manteniendo conversaciones para trasladar la gira al año que viene. Desde Ticketmaster indicaron que hasta que los componentes de Extremoduro y la promotora lleguen a un acuerdo sobre la celebración o no de los conciertos, no procederán a reembolsar las entradas.

Así, si finalmente Extremoduro cancela la gira Ticketmaster procederá a realizar la devoluciones de las entradas de manera automática, sin que los compradores tengan que hacer ninguna gestión. En el caso de que la gira se aplace a 2022 las entradas seguirán siendo válidas, pero aquellos que lo deseen podrán devolverlas.

El concierto de Santiago se iba a celebrar en el Monte do Gozo, donde también está previsto O Son do Camiño. sandra cuiña