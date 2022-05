Toca desempolvar el micro: Compostela se va de festival

Tras dos años privados de oportunidades festivaleras, los musicómanos podrán volver a darse la mano este verano gracias a una amplia selección de ofertas musicales que se encargarán de mantenerlos bien ocupados en los meses de estío. Y, afortunadamente para muchos, ni siquiera será necesario desplazarse una gran distancia para aprovechar la ocasión de escuchar en directo a bandas y artistas de sobrada experiencia y renombre que, ya sean de dentro o de fuera del país, han querido sumarse para dar forma a la atmósfera en la que Compostela se sumergirá los próximos meses.

Como decíamos, retomar finalmente estas actividades es de agradecer, por varios motivos. Por un lado, el público que solía frecuentar festivales como estos lleva dos años deseando recuperar tal dinámica, con lo que iniciativas como la que propone el Ciclo Xacobeo de este año representan una oportunidad de oro para reencontrarse con su atmósfera en estado natural. Y, por otra banda, el hecho de que grupos y artistas de renombre se reúnan en Compostela es una muy buena noticia para los residentes de la ciudad y alrededores, además de afianzar aún más la idea de que Santiago es una ciudad que vela por que siga siendo posible vivir y respirar música en directo en un abanico variado y potente.

Por todo ello, a los aficionados habituales no les faltan motivos para ir desempolvando sus indumentarias de festi una vez más y organizar sus agendas para curarse en salud en lo que a disponer de fechas libres se refiere. Una preocupación que no es para menos, teniendo en cuenta el inmenso catálogo de actuaciones que sucederán en distintos puntos de la ciudad durante los meses de verano. Solo en el festival O Son do Camiño ya hay confirmados más de cincuenta bandas y artistas, cifra a la que hay que añadir —además de las confirmaciones aún pendientes— a aquellos que vendrán con motivo del Festival Xacobeo no solo a Santiago, sino también a otras localidades próximas a la capital gallega. Probablemente, más de uno vea en ello la excusa perfecta para animarse a realizar alguna escapadilla improvisada.

LA MÚSICA VUELVE DE SU VIAJE. La escena que acudirá a Galicia este verano incluye, como decíamos, toda una variedad de artistas foráneos, muchos de los cuales realizarán su primera visita a tierras galaicas. Será un momento perfecto para poder ver en vivo y en directo a viejos y nuevos conocidos dándolo todo sobre el escenario.

Seguramente este se trate, para muchos, de un sentimiento esperado con expectación tras los dos años de parón en los que, no para menos, el mero hecho de considerar la posibilidad de celebrar un festival suponía poco menos que un tabú. Sin embargo, y fruto de la certeza de que en pocas semanas volverá el ambiente melómano, parece que los ánimos no tardan en reavivarse. Por ejemplo, a día de hoy ya resulta imposible conseguir entradas para la zona de descanso de O Son do Camiño a través de su página oficial: todas están agotadas. Esto, al margen de las entradas para el propio festival, que poco después de salir a la venta, a principios del pasado mes de marzo, ya se habían agotado en cuestión de horas. Con esto, se refuerza la teoría de que los habituales (y, seguramente, también los que no lo son) están ansiosos por juntarse de nuevo para cantar, bailar y disfrutar en la compañía de algunos de sus artistas favoritos. Esto es algo doblemente bueno para el mundillo porque, de cumplirse las buenas perspectivas de estos eventos, se estará asentando una base segura sobre la que continuarlos en años venideros.