Todo a punto para a mostra sobre a enfermeira Elvira López Mourín na USC

Santiago. Mañá, luns, a partir das 12.00 horas, terá lugar no Salón de Actos do Facultade de Enfermaría da Universidade de Santiago o acto no que a Academia de Enfermaría de Galicia e o Colexio Oficial de Enfermaría de Lugo inaugurarán con solemnidade a exposición Elvira López Mourín. Unha enfermeira de altura.

Ao acto está prevista a asistencia dos poñentes e investigadores desta enfermeira: o doutor Isidoro Rodríguez Pérez, que tamén é enfermeiro e profesor de Fundamentos Históricos e Teóricos da Enfermaría na Escola Universitaria de Enfermaría de Lugo; Ruben Pego Pérez, doutor, enfermeiro e profesor na Facultade de Enfermaría de Santiago; a doutoranda Lourdes Bermello López, presidenta do Colexio Oficial de enfermaría de Lugo, e tamén participará por vía online o doutor Miguel Ángel González Canomanuel, médico madrileño e investigador dos inicios dos Servicios Sanitarios na Aviación Española; así como a decana da Facultade de Enfermaría, a doutora Ana Silveira.

Esta exposición itinerante, situada esta semana na Facultade de Enfermaría de Santiago, está percorrendo as facultades e escolas de Enfermaría de toda Galicia e clausurarase a finais de novembro na Consellería de Sanidade (en Compostela), pretendese con ela poñer en valor a imaxe dunha muller enfermeira pioneira no desenvolvemento da enfermaría española e dos servizos sanitarios da Aviación Española e da Enfermaría Militar.

Elvira López Mourín foi unha lucense á que xa o Colexio de Enfermaría de Lugo lle outorgou o seu máis alto galardón, O Premio Practicante Faustino Vilar, por ser a primeira enfermeira en participar, voluntariamente, nun perigoso voo sanitario da Aviación Española. O vindeiro 1 de novembro cómprese o centenario da xesta desta lancaresa. De ahí esta homenaxe.

O acto en Santiago está aberto a todo o publico ata completar aforo, e vai dirixido especificamente ao alumnado e profesionais da enfermaría.