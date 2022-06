Todo indica que el viento causó el desplome del escenario de ‘O Son’

En torno a las 12.30 horas de ayer se produjo un colapso en la estructura del escenario principal del festival O Son do Camiño, el cual se encontraba en proceso de montaje en su emplazamiento en el Monte do Gozo. El siniestro ocurrió por “algún fallo” debido a causas que todavía “se investigan”, de acuerdo a la información compartida por fuentes de la Xunta. Todo indica, pese a todo, que una de las torretas de sujeción del escenario cedió a causa de una fuerte racha de viento norte que hizo efecto vela en la lona.

En el momento del suceso, una veintena operarios se encontraban trabajando en la fase inicial del ensamblaje de dicha estructura de metal, y seis de ellos resultaron heridos a causa del derrumbe. Inmediatamente los servicios de emergencia evacuaron a las seis personas heridas, cuatro de ellas leves y dos graves, según informó el vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, quien también se desplazó al lugar, al igual que el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo; el comisario principal y otras autoridades de la ciudad.

Los heridos graves seguían recibiendo asistencia en el Clínico a última hora de la tarde de ayer y su estado era “reservado”, de acuerdo a una nota emitida por la entidad promotora del festival.

ACCIDENTE LABORAL. Como se adelantó antes, el personal profesional que fue víctima del accidente estaba trabajando en la estructura del escenario principal del evento cuando sucedió el desplome de parte de la misma, atrapando a los veinte operarios que se encontraban subidos a ella. Tras ocurrir los hechos, al lugar del siniestro se desplazó un gran despliegue de efectivos que incluyó dispositivos de emergencia de los bomberos, la Policía y el servicio de urgencias sanitarias.

El operativo de respuesta estuvo compuesto por más de una decena de ambulancias y el helicóptero medicalizado del 061, así como varias dotaciones de bomberos, efectivos de la Policía Nacional y Policía Local y los efectivos del GES de Brión y de A Estrada. Todo el dispositivo funcionó a la perfección y muy poco después los heridos estaban ya siendo atendidos en el hospital.

Asimismo, y con intención de coordinar los medios de intervención que fueron desplegados durante el operativo de actuación, la Xunta activó el Plan de Emerxencias Territorial (Platerga). Una vez en el lugar, los equipos de intervención confirmaron que solamente fue necesario liberar a uno de los trabajadores heridos por el derrumbe, pese a que varios de ellos habrían quedado atrapados al caer los escombros en un primer momento.

POSIBLES CAUSAS. La principal cuestión que todavía sigue sin respuesta definitiva es la de cuál fue la causa de este derrumbamiento de la estructura. El vicepresidente segundo de la Xunta, Diego Calvo, confirmaba cerca de una hora después de suceder el accidente que, pareja a la activación del Platerga, se dio inicio también a una “investigación” para conocer cuál fue la causa del desplome. Actualmente, la hipótesis que tiene más fuerza es la de que fue el viento reinante en la zona durante la mañana de ayer el que pudo haber provocado que cediese uno de los pilares, hecho desencadenante del derrumbe de la infraestructura.

En un primer momento se temió que el festival O Son do Camiño no se pudiese celebrar debido a los importantes daños sufridos en el escenario y la proximidad de las fechas de celebración (entre los próximos días 16 a 18), pero todo indica que su continuidad no peligra. Así lo aseguraron ayer a EL CORREO fuentes solventes, que dan por hecho que seguirá adelante. Eso sí, “habrá que ver algunas cuestiones aún”. Será un serio reto poder reconstruir la gran plataforma en tan poco tiempo, pero parece que será posible.

PRIORIZAR LA SEGURIDAD. Respecto a esta cuestión, Comisiones Obreras (CCOO) anunció ayer que se dirigirá a la autoridad laboral con el objetivo de que se revisen las condiciones en las que se desarrollan los trabajos de montaje del festival a raíz de este trágico suceso. En su comunicado, el sindicato “espera que el accidente se salde únicamente con heridos y que su recuperación sea rápida y total”. “La salud de todos los trabajadores y trabajadoras es nuestra principal preocupación en estos momentos”, apuntaron desde CCOO. La confederación también hizo hincapié en su puesta a disposición de los operarios para cualquier tipo de asesoramiento laboral o gestión que precisen en defensa de sus derechos.

Rueda también hizo énfasis a través de Twitter en la necesidad de priorizar la seguridad de los trabajos que se sigan desarrollando alrededor del evento, afirmando que “traballamos tamén para investigar as causas do acontecido e garantir, en todo caso, a máxima seguridade”. Por su parte, la organización del festival comunicó en su nota que informará “puntualmente de su evolución a medida que recibamos los partes médicos”.