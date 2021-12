Todo listo en la Alameda para la cena del Paluso

La Asociación Paluso celebra un año más la Nochebuena y la Navidad en la Alameda de Santiago. A pesar de la pandemia, el pasado año volvieron a celebrar la tradicional cena del Paluso, y este año no será menos. Está ya todo preparado para este encuentro navideño. La carpa ya está colocada y las últimas pinceladas que quedan son mínimas para anotar otro año consecutivo en el que se organiza este encuentro. Desde la asociación no han parado en 26 años, y este 2021 celebrará su vigésimo séptima edición.

“Estaremos mejor que en una casa”, afirmó a EL CORREO GALLEGO Chus Iglesias, fundadora de la asociación. Y es que para ellos, la soledad es la pobreza más grande, desde que una de sus hijas, Patricia, hubiese fallecido en un accidente de coche a los 18 años. Desde ese momento, los Paluso, -siglas de Patricia, Luís y Soana, los hijos de Chus y Serafín-, decidieron practicar la solidaridad y ayudar a toda aquel que les necesite. En esta ocasión vuelven con un menú navideño, diverso y abundante. Para empezar la gran cena habrá aperitivos. De primero, “habrá mejillones al vapor, langostinos cocidos y almejas a la marinera”, expone Chus. Además, de segundo “también habrá bacalao con coliflor, que no podía faltar, y después carne y turrones”.

Mañana también se celebra la comida de Navidad, “tendremos prácticamente lo mismo, pero con paella de marisco y pollo frito”, explica. Todo está en marcha en la “familia Paluseira” para que hoy y mañana todos los asistentes que no quieran pasar estas fechas en soledad puedan disfrutar de una cena de Nochebuena y de una comida de Navidad acompañados y mejor que en una casa.

UNA CENA EN PANDEMIA. Esta ya es su segunda Navidad en pandemia, una edición más que sacan a la luz los 27 años de esfuerzo y celebración de este encuentro. Sin embargo, otra vez toca adaptarse a las circunstancias sanitarias, por lo que seguirá una línea semejante a la del año pasado con el fin de garantizar todas las medidas de seguridad necesarias. Queda lejana ya la cifra de los 300 comensales que se barajaban en tiempos de prepandemia. Ahora la cifra rondará las 120 personas.

Chus Iglesias explica que estuvieron reduciendo aforo siguiendo criterios sanitarios. Este año no podrán cenar en la Alameda todas aquellas personas que no estén vacunadas. Según la fundadora de la asociación, siente mucho tener que excluir a determinadas personas, pero por el bien de todos es necesario que aporten el certificado covid. Aún así, si quieren llevarse la cena a casa no tendrán ningún problema, siendo fieles a las medidas sanitarias, se les facilitará un tupper.

Pero aquí no acaban las precauciones, el pasado año ya sirvió de escuela y este seguirán manteniendo la distancia. Así, se procederá con todos los asistentes “a la toma de temperatura, a la desinfección de manos, y también les cambiaremos las mascarillas por unas nuevas”, explica Chus. Todo está listo para que esta cena de Nochebuena y la comida de mañana sean cómodas, alegres, y sobre todo, seguras.

Para la fundadora de la asociación, tanto este año como el pasado fueron unos momentos muy difíciles para muchas personas. “La pandemia ha dejado muchas pérdidas, pero a pesar de todo, la afrontamos con muchas ganas y mucha ilusión”, afirma.