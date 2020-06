Todo listo para llenar de ocio calles y plazas con ‘Prima20’

Compostela celebra los próximos días Prima20, una iniciativa puesta en marcha por el Concello de Santiago para reactivar el comercio local y recuperar las calles de la ciudad para los compostelanos, que se traducirá en cinco jornadas de actividades para todos los públicos y para los que habrá que reservar entradas previamente.

Así, del 25 al 28 de junio y el 4 de julio Prima20 llenará parques, plazas y barrios de cuentacuentos, marionetas, talleres, música y magia, recuperando el espíritu de las fiestas de la primavera de antaño, adaptadas a los requisitos de la nueva normalidad.

Por ello, recuerdan desde el Concello, “haberá que reservar sitio mediante cita previa, co obxecto de controlar aforos e así garantir as distancias de seguridade”, pudiendo formalizarse la reserva a través de la web comerciolocal.gal, donde las personas interesadas también podrán encontrar toda la programación diaria de Prima20, la descripción de los diferentes espectáculos y un enlace para reservar la entrada a cada una de las actividades programadas.

Fuentes del Concello recuerdan que “a programación desta festa do comercio local incluirá animación de rúa e actividades para todos os públicos en diversas zonas da cidade, como Santa Marta, praza da Mercé de Conxo, parque Eugenio Granell, Alameda, praza da Constitución, parque de Galeras, praza de Cervantes, parque da Música, Vite, San Pedro, praza da Quintana, Romaño, xardín do Pazo de Amarante, praza Roxa, Colexiata do Sar e o centro comercial Área Central”.

“Maxia, contacontos, teatro, monicreques, música, circo, pasarrúas ou danza”, explican, “son algunhas das disciplinas incluídas no programa, que se completará con obradoiros de ourivaría, repuxado de prata e talla de acibeche”, programación que se completará con la que se celebrará en la rúa de San Pedro el 4 de julio.

E inciden, “a entrada é gratuíta, pero é necesaria a reserva a fin de regular o aforo de cada espazo, con distintas capacidades, e así garantir as distancias de seguridade”.