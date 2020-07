Todo preparado para el Torneo de Chave de las Fiestas de Apóstol

CAMPEONATO. Pese a que todo indica que este año las fiestas del Apóstol no contarán con su espectacularidad habitual, la Asociación de Xogadores de Chave de Santiago se niega a quedarse sin su tradicional campeonato, una prueba que cuenta con más de 40 años de historia y que este año se realizará entre fuertes medidas de seguridad. “Xa non pudemos xogar nas festas da Ascensión e non queríamos perder este campeonato tamén”, explica José Puente, presidente de la entidad. Así, estos días se están celebrando en las Eiras la diferentes pruebas clasificatorias, de las que saldrán un total de 31 parejas, a a que se sumará la ganadora del año pasado que tiene la clasificación garantizada. Después, los ganadores competirán durante los días 16 y 17 de julio por llegar a la gran final, que está programada para el sábado 18. En lo que se refiere al campeonato para mujeres, este tendrá lugar el viernes a partir de las 19.30 horas. Puente explica que este será un campeonato singular, ya que el Concellos les obligan a seguir un fuerte protocolo que incluye vallar el terreno de juego para que nadie pueda acercarse a los participantes y desinfectar pesos y chaves tras cada partida. Además de poner a disposición de los jugadores dispensadores de gel hidroalcohólico. ECG