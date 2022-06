Todo preparado para o comezo do Festival de Lectura

Santiago. Juan Perro, Diego Ameixeiras e Mr Cool, AldaoLado e Xelís de Toro con Alejandro Vargas serán algúns dos concertos programados na sexta edición do Festival da Lectura. O vínculo entre a literatura e a música é un dos eixos vertebradores da sexta edición da Selic. Festival da Lectura, pois en palabras do director do festival, Camilo Franco, “ler e escoitar son dúas actividades culturais e reflexivas que nos axudan a pensar”. Así, a programación da Selic, que se desenvolverá entre o 10 e o 19 de xuño conta con sete eventos musicais vencellados coa creación literaria. A primeira gran cita producirase o 12 de xuño, ás 20.30 horas, no Auditorio de Galicia, ecg