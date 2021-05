ACABA DE cortarse la coleta, gloria y símbolo en la particular liturgia de sus días dedicados a la práctica política. Algo querrá decirnos al prescindir de su capilar aditamento, porque no nos creemos que la peculiar forma de hacer del personaje vaya a someterse, sin más, a tal mudanza de figura que llevaba camino de leyenda. Prescindir de una parte de su físico, más bien, nos parece que tal gesto no es despiste, ni remedo de la última faena de torero. Su talante fue la greña en el vestido y la riña en la palabra. Su siniestra ideología, en alto grado, tuvo siempre sus querencias en el tráfago ruidoso de la calle, donde tienen su nido la pasión y los sin nada.

Su lenguaje nos vendía una política de cambio, sin cambiar nada, su diatriba siempre cercana al exabrupto, empeñada en descubrir un mundo inexistente de fascistas, de monárquicos y ricos. Torturada su mente, con tal sueño de fantasmas, encendía con la mecha de su prédica, la manía visceral de eliminarlos. Es preciso arrancar de la poltrona al adversario, y convertirlo en enemigo, aniquilarlo y, si es necesario, asaltar los cielos, hasta lograrlo. Lo que ocurre es que la humana condición natural hecha de carne y barro, una vez conseguidos los propósitos ansiados se acomodan en las sillas de relleno y se olvidan de los pobres, hacen tanto o más de lo que ellos criticaban a los ricos y si tienen mando en plaza y dan dinero, es del propio peculio de lo público que generan los impuestos y nada cuesta a sus bolsillos. Todo ello es ejercicio de un mercado populista donde lo que venden son ideas.

Pero el hambre, el paro y los sin techo continúan viviendo donde antes, cuando las prédicas exaltadas, en la calle y en los medios afines, prometían el maná nunca alcanzado. La siniestra, la del cambio por el cambio, sigue atenta a su discurso engañosamente progresista. Llaman progreso al reparto atolondrado de prebendas, al nepotismo más que nunca, a la creación de innecesarios ministerios que no hacen nada, pero cobran buen presente y buen futuro, a sabiendas que su función debía ser, con preferencia, ayudar a crear trabajo que es el básico dinero de los pobres y los ricos . Y, en todo esto, fue precisa la figura coliforme de un agente que hoy ya no es, porque salió demasiado impulsivo al ruedo que es el pueblo, cual torero (este toro de Madrid es para mí, dejadme solo), y el toro le invistió, lo arrolló y se dio el gran tortazo. El final de la faena fue cortarse la coleta.