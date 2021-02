Trabajos de pintado en la estatua de las Marías para que ‘brillen’ en primavera

La estatua de las Marías, uno de los símbolos de Compostela, está siendo objeto en los últimos días de una serie de trabajos de pintado, realizados por su autor, César Lombera. De esta forma, los colores de las vestimentas de Corelia y Maruxa Fandiño, en las que predomina el rosa y el amarillo, lucirán con mayor intensidad. El actual aspecto de la estatua de las Marías está basado en fotografías y documentación histórica que usó César Lombera para pintarlas.

As dúas en punto cambiaron de look en 2018, cuando se vistieron “cunha roupa da que existe constancia histórica pero que nunca formara parte da estatua dende que se instalou na Alameda no ano 1994”, indicaron desde Raxoi. Maruxa (a la derecha) lleva un vestido verde con topos, un abrigo rosa y un mantón rojo. Por su parte, Coralia lleva un vestido granate, un abrigo amarillo y un paraguas violeta.

Hasta ese momento predominaban los colores más oscuros, “como o vermello e negro, no caso do primeiro traxe; o vermello e o azul escuro, no segundo; ou o vermello e unha gama de azuis, no penúltimo dos cambios realizados”. En 2018, Lombera optó por “cores máis vivas para rememorar que as Marías adoitaban vestir de maneira chamativa e alegre”.

En 1994, el Concello de Santiago quiso rememorar la figura de Maruxa y Coralia y le encargó a César Lombera el diseño y la instalación de la famosa estatua que hoy en día es un símbolo más de Compostela. Consistió en una reproducción realista y policromada de las dos mujeres durante sus famosos paseos basada en la foto más conocida de ambas hermanas, con Maruxa a la derecha, con el brazo extendido, y Coralia sosteniendo un paraguas. Desde entonces, la escultura es una de las más conocidas de la ciudad, tanto por la curiosidad que despierta entre los turistas como por servir de punto de encuentro para los compostelanos.

Los padres de las Marías, Arturo Fandiño y Consuelo Ricart, pareja de artesanos, tuvieron trece hijos en la Compostela de principios del siglo XX. Él, zapatero, con obradoiro en el número 32 de la Algalia de Arriba. Ella, costurera y bordadora, con taller en su propia casa, en la rúa do Espírito Santo, profesión que van a aprender y compartir, también, sus hijas. Sus hermanos Manuel, Antonio y Alfonso fueron destacados dirigentes y líderes de la CNT.