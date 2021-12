Traballo pola inserción laboral de persoas en risco de exclusión social

monte do gozo. A conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo onte un encontro con representantes da Fundación Monte do Gozo-Proxecto Home Galicia, no que salientou a labor desta entidade a prol da inserción laboral de persoas desempregadas e mozas en risco de exclusión. A Consellería de Emprego e Igualdade mantén un marco estable de cooperación coa Fundación, que nos últimos once anos supuxo 3 millóns de euros no marco de programas que favorecen a empregabilidade. Lorenzana manifestou no encontro -no que puido coñecer á nova directora da entidade, Ofelia Debén- que a Xunta, ao igual que a Fundación Monte do Gozo, traballa para favorecer a empregabilidade das persoas con maiores dificultades e puxo en valor o traballo que esta organización fai para acadar a inserción. ecg