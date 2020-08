Traballos de mantemento na rúa Polonia

Costa Vella. Esta semana, e en horario nocturno, continúan as obras de mantemento e reparación de vías en distintos puntos da cidade. Na xornada de hoxe, dende as 23.00 ata as 7.00 horas de mañá, as obras realizaranse na rúa de Polonia, no tramo comprendido entre o enlace da SC-20 e a primeira rotonda. Por tal motivo, este enlace da SC-20 quedará cortado ao tráfico e calquera vehículo que queira entrar ao polígono da Costa Vella deberá realizalo dende a entrada existente na rúa de Amio cara á rúa do País Vasco. Os vehículos procedentes de San Lázaro e da autovía de Lugo deberán circular ata a rotonda do Tambre para volver e enlazar coa entrada mencionada de Amio. redac.