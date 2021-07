Traca final para as Festas do Apóstolo cun último espectáculo pirotécnico

O Apóstolo chega ao seu fin cun show de fogos artificiais como nunca antes se viu en Galicia: con elementos pirodixitais e en tres dimensións. O espectáculo pirotécnico que clausurará o programa na noite de hoxe terá unha natureza moi distinta aos fogos que adoitamos ver.

Dende o monte Gaiás, única localización desta traca, lanzaranse máis de 1.300 quilos de pólvora acompañados dunha tecnoloxía pirodixital e movementos en tres dimensións. Juan Manuel Humanes, responsable de Ricasa Pirotecnia —empresa encargada este ano dos espectáculos do 24 e do 31—, sinala que estes últimos serán “completamente diferentes”, se ben a duración, duns quince minutos, será semellante á dos lanzamentos do sábado previo.

As máximas seguidas neste sistema de lanzamento son as mesmas que se estrearon polo pasado Apóstolo: evitar aglomeracións e protexer os momumentos históricos. A localización escollida, o Gaiás, está pensanda para que poidan ser vistos dende practicamente tódolos enclaves da cidade, aínda existindo un único punto de lanzamento.

Este espectáculo final, que parece non ter nada que envexar aos seus prdecesores, poderá admirarse esta mesma noite, ás 23.30 horas.

Últimos concertos. A noite do venres pechábase cun memorable concerto do nigranés Iván Ferreiro. Na praza da Quintana —localización onde o cantante tocou en numerosas festas compostelás, como a Ascensión—, Ferreiro puxo o colofón a un venres cargado de música.

Previamente tivo lugar o recital musicado 100 estorniños, de Manuel Rivas, Nacho López e Tanja Haupt, no palco de música da Alameda; e o concerto da agrupación Espiño no Parque de Galeras. Máis tarde, ás 23.30 horas da noite, foi a praza de Mazarelos a que acolleu a Monoulious DOP dúo, composto por Ula e Mon. O seu é un formato máis íntimo, con preferencia do acústico. O dúo saltou á fama versionando temas.

Tamén a poesía estivo presente, a través da proxección do documental A poeta analfabeta, centrada na fascinante figura de Luz Fandiño, poeta, activista, feminista, nacionalista e revolucionaria. Ademais, fóra do marco do Apóstolo, Izal e Maren estreáronse no Monte do Gozo cos seus concertos das Perseidas.

Hoxe, si que si, será o derradeiro día das festas do patrón compostelán. Comezará coas tradicionais alboradas, desta vez a cargo da Asociación Cultural Os Valentes de Conxo e Enxebres de San Lázaro. Ás 18.00 horas, no parque da Alameda, será o turno do concerto de Mama Cabra & BellónMaceiras, A música das buguinas: un espectáculo musical didáctico e dramatizado, a través da peculiar historia de Roque, un neno que vive en Moeche, e que nos levará da man no descubrimento da música tradicional e os seus instrumentos máis característicos, así como da vestimenta e a importancia de que un pobo cante.

Ás 20.00 horas, na praza de Praterías, tamén será o concerto de BMMS & Brincadeira Bailan as picheleiras. Depois, o concerto de Peña será o derradeiro destas festas: ás 22.30 horas, na praza de Mazarelos, Peña presentará o seu primeiro traballo de estudo, Carreiro, unha pulsión subconsciente de música popular para despedir a noite.