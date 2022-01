Tradicional concierto de Reyes de la Real Filharmonía

cultura. La Real Filharmonía de Galicia celebrará mañana, a las 21.30 horas, su tradicional concierto de la noche de Reyes en el Auditorio de Galicia. Con la batuta del director titular y artístico de la RFG, el maestro Paul Daniel, se interpretará el concierto titulado Tren, barco, avión e outros medios de locomoción, en el que el público asistente tendrá la oportunidad de disfrutar con piezas muy populares, con diferentes medios de transporte como hilo conductor.

El recital arrancará con ¡Abran paso! de la Polka Schnell de Eduard Strauss, que comienza con una señal de tren que simula iniciar su marcha. A continuación sonará El vuelo del moscardón de El cuento del zar sultán de Rimski-Kórsakov, junto a varios fragmentos de la Suite Sinfónica “París”de Jacques Ibert. De México llegará la Música para charlar del compositor Silvestre Revueltas. Y del argentino Astor Piazzolla sonará la obra Aconcagua para bandoneón y orquesta, que interpretará el bandoneonista Claudio Constantini.

De Eduard Strauss también se interpretará ¡Con vapor! de la Polka Schnell. Luego los músicos acercarán al espectador una pieza de Billy Strayhorn y Harry Warren, arreglada por Iain Farrington, Take the A Train/Chatanooga ChooChoo. De Farrington sonarán además The sailor’s hornpipe: A Shipshape Shindig y Wing it!, variaciones sobre I got rhythm de George Gershwin. Y, por último, de Gershwin se interpretará Promenade Walking the Dog (Paseando el perro), arreglado por Sol Berkowitz.

Las entradas están disponibles en compostelacultura.gal y para poder acceder es necesario presentar certificado covid (o PCR o test de antígenos negativos). ecg