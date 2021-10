Tradicional magosto dos nenos do colexio Emma

castañas. Neste curso académico, o Colexio Emma está a recuperar moitas das súas actividades estacionais, e neste contexto os alumnos celebraron o tradicional magosto, recibindo no centro a un visitante moi especial: Manolo Prieto e a súa locomotora. O castañeiro, que empezou neste oficio axudando ao seu pai cando aínda era un neno, sempre ten un sorriso para os máis pequenos, que festexan especialmente a presencia do seu orixinal vehículo. Xunto coa a celebración do magosto e o reparto das castañas, os cativos achegaron diversión coas súas máscaras e disfraces, coas que participaron nun concurso que se celebrou a través do Instragram. Asemade -e durante toda esta semana-, celebraron no centro actividades de investigación, lectura e escritura creativa vencelladas a esta época do ano, así como as etapas educativas. Sempre que as normas sanitarias o permitan, o colexio ten previsto seguir con esta tendencia. redacción