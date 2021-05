Tradución pioneira ao galego de ‘La casa de la Troya’ de Pérez Lugín

Alejandro Pérez Lugín escribiu a novela La Casa de la Troya en 1915, con portada ilustrada por Castelao. O Casino de Santiago -un dos espazos históricos que aparece no libro- acolleu onte a presentación de tres novas edicións, traducidas ao galego, ao italiano e ao danés. O Museo Casa de la Troya celebra así o Día Internacional dos Museos, sumándose ao DIM Compostela, nome baixo o que oito Museos da cidade conmemoran esta data cunha programación especial.

No acto estiveron o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; a tradutora da edición en galego, Mercedes Pacheco; a tradutora ao danés, Pia Poulsen; o presidente da asociación cultural Café Casino de Santiago, Ubaldo Rueda; e o presidente da asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, entidade que xestiona o Museo da Troya, Benigno Amor.

A edición en galego, de Auga Editora, parte da número 64, primeira das publicadas pola librería Galí de Santiago e, probablemente, a última corrixida polo autor. Tal como indica a tradutora Mercedes Pacheco, “podemos considerala como a reimpresión fixada definitivamente por Pérez Lugín. Aínda que existen outras edicións corrixidas, por primeira vez ofrecemos o texto revisado e actualizado conforme aos criterios ortográficos e gráficos actuais. Con todo isto esperamos contribuír a poñer en valor unha novela célebre que nunca perdeu o aplauso e afecto do público”. O prólogo desta versión é de Manolo Fraga, director de Vía Láctea Comunicación. No mesmo resalta que “o Museo Casa de la Troya quere manter vivo o espírito vertido na obra de Lugín”. A responsable da versión danesa é Pia Poulsen, que a publicou coa editorial Aurora Boreal de Dinamarca, especializada en literatura española e latinoamericana, en colaboración co Museo Casa de la Troya. Explica que ela séntese “muy vinculada con la historia que se relata en la novela porque, al igual que el protagonista y el propio Pérez Lugín, yo vine de fuera y me enamoré de Santiago. Llevo muchos años deseando verlo editado en traducción danesa y el sueño ahora se ha cumplido”. Pola súa parte, a primeira edición italiana da novela realizouna unha asociación cultural estudantil da Universidade de Padua, a Associazione Culturale Calzae Academia que preside Umberto Volpini e que, con motivo dos 800 anos da universidade, publicou unha serie de volumes dedicados á historia estudantil. O presidente amósase “feliz de haber traído primero a Italia esta obra inmmortal”.