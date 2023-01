O voceiro do grupo municipal do Partido Popular, José Antonio Constenla, e o deputado autonómico e candidato á Alcaldía de Santiago, Borja Verea, anunciaron onte, en rolda de prensa, que ante a falta de respostas, as mentiras e as informacións cada día máis escandalosas “darémoslle traslado aos servizos xurídicos do partido para que poña a disposición da Fiscalía Anticorrupción toda a documentación da que dispoñemos”.

Para os responsables Populares, “os acontecementos gravísimos que estamos a vivir nas últimas semanas son un bochorno que non merecen os cidadáns de Compostela”. Borja Verea asegura que “o alcalde socialista é o culpable deste espectáculo esperpéntico, o alcalde Bugallo e o seu goberno de concelleiros que, en poucas horas, acumulan: mentiras, contradicións e insultos, antes de ser arrasados pola realidade, realidade que supuxo a recente dimisión, pola porta de atrás, do ex concelleiro Xosé Manuel Pichel, deixando as súas costas un rego de mentiras, pero o que é máis grave, de indicios demoledores que veñen a demostrar que non estamos ante un sinxelo erro, senón ante unha trama organizada que ten como obxecto desviar fondos públicos a empresas amigas e que acaba de destapar, á vista de todo o mundo, o ‘modus operandi’ do sistema clientelar dos gobernos de Bugallo”.

Os santiagueses estarían soportando a “un goberno de Bugallo que aluga unha nave que é propiedade dun dos seus concelleiros, e que chega á desfachatez de facelo a dedo, sen concurso público a pesar da advertencia da Intervención Municipal”, destacou Verea Fraiz. Os populares sinalan que fixemos unhas preguntas concretas que, a día de hoxe, seguen sen resposta, pois “nesta trama participan máis persoas que seguen sen responder preguntas coma: por qué a concelleira Mila Castro propuxo unicamente esta nave propiedade do seu compañeiro concelleiro?, indicoullo alguén?, se llo indicaron, con que fin e por qué?”.

O candidato popular remarca que esta responsable pública “non pode levar días sen contestar a estas preguntas, porque ademais hai unha cuestión que nos estamos a facer todos estes días: por que un mando do Goberno de Bugallo ten unha empresa a medias coa UXT?”. E ainda hai máis incógnitas, engade Borja Verea, respecto a isto: “os beneficios desta empresa, repártense a medias entre UXT e o ex conselleiro Pichel?, presuntamente, isto chámase ‘testaferro’, e non sabemos cantos cartos se levan desviado, ou a quen lle venden os servizos e por canto?”. “Mentres non se aclaren estas incógnitas, o que parece é que estamos ante unha “trama organizada”, onde o alcalde Bugallo utiliza ao PSOE e o diñeiro dos composteláns para que os seus amigos se repartan os cartos, polo que este silencio culpable esixe toda a nosa contundencia para defender os intereses dos composteláns”, incidiu.

Así, Borja Verea subliñou que “ante a falta de respostas, ante as mentiras e contradición e ante as informacións cada día máis escandalosas, poñeremos a disposición da Fiscalía Anticorrupción toda a documentación da que dispoñemos”. Ao final da súa comparecencia, o deputado autonómico destacou que “mentres, o PSOE está máis interesado en deseñar formas para facerse co diñeiro dos composteláns nós seguimos traballando para construír o Santiago do Século XXI”, concluíu.