Trece nuevos agentes llegarán a la mermada Comisaría de Santiago

Santiago está viviendo una de sus citas clave: el Año Santo, que además se extenderá a 2022. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia no sólo para Compostela, sino también para el resto de Galicia. En todos los Xacobeos, la capital gallega recibe gran cantidad de turistas y peregrinos, que necesitan sentirse seguros.

Es cierto, que en esta ocasión el covid se está dejando notar y las cifras no son las de otros Años Santos, aunque la ciudad a estas alturas está a rebosar y la Catedral registra colas todos los días para acceder a su interior.

Pensando precisamente en esa cita, fuentes del SUP piden para la Comisaría de Policía Nacional de Santiago más efectivos. En concreto, consideran que es necesario cubrir las cuarenta vacantes que existen en la actualidad, dentro de 277 plazas del catálogo de puestos de trabajo asignados a Compostela.

Y es que la mayoría de estos puestos no se llegaron a cubrir tras sucesivas jubilaciones y ascensos de varios de los agentes, puesto que entre los años 2012 y 2016 apenas se convocaron plazas en las oposiciones, una situación que cambió en los últimos tres años, pero que todavía no es suficiente.

Las peticiones del sindicatos dieron en parte sus frutos y en las próximas semanas llegarán a la comisaría de la capital gallega “trece agentes procedentes del concurso general de méritos”, según indicaron desde el SUP.

No obstante, las mismas fuentes indican que para una ciudad tan turística como Santiago, y en la que además suelen haber una gran cantidad de manifestaciones, dada la presencia de la Xunta en la misma, necesita más efectivos, puesto que “la clasificación actual de la Comisaría es obsoleta. Se necesitarían unidades especiales como las Unidades caninas, los Tedax o las Unidades de Intervención Policial”, reclaman.

Así, explican que haría falta un grupo de 50 efectivos para una UIP, además de veinte agentes más para unidades caninas o Tedax.

Es decir, que entre las plazas que faltan por cubrir y estas demandas se estaría hablando de un centenar de agentes más para la capital gallega. “Es necesaria una reestructuración del catálogo de puestos de trabajo a nivel nacional para que Compostela pueda contar con más efectivos y unidades”, señalaron desde el SUP.

ATENCIÓN ESPECIAL PARA LOS PEREGRINOS EN EL MONTE DO GOZO. Otra petición que no fue atendida por la delegación del Gobierno fue la creación de un Punto de Atención al Peregrino en el Monte do Gozo, que estuviese formado por la CNP, UIP y Policía Local con el objetivo de encargarse de las denuncias de los ciudadanos que recorren el Camino de Santiago y así poder descargar de trabajo a la Comisaría compostelana.

Se trata de viejas reivindicaciones que se llevan reclamando desde los sindicatos policiales hace bastantes años sin dar sus frutos para la capital gallega.

Y es que en los Xacobeos la afluencia de gente llegada desde todos los lugares del mundo provoca el desembarco en la ciudad de carteristas y otros delincuentes similares, que hacen necesario el incremento de la vigilancia como elemento disuasorio. En resumen, una comisaría a la altura de la capital de Galicia.

