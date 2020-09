Treinta fiestas en pisos disparan el riesgo de contagio en Santiago

Santiago. Las multas que en la actualidad impone la Policía Local de Santiago a las personas que celebran fiestas en pisos son de 200 euros, puesto que es la sanción que está estipulada en ordenanza de ruidos. De momento, los agentes no pueden ir más allá y no pueden sancionar a aquellos que organicen celebraciones en viviendas privadas, aunque sobrepasen el número permitido o no lleven mascarilla, puesto que no pueden acceder al interior de las mismas.

Así, según explicó a EL CORREO el abogado Evaristo Nogueira, este problema no es una excepción, puesto que “desde el punto de vista jurídico no hay una normativa para este escenario covid. Hay muchas laguna legales”, señaló el letrado.

Nogueira insiste en que “la normativa no contempla situaciones como las que estamos viviendo. Hay que legislar este tipo de cuestiones, porque la justicia no está dando respuesta a lo que estamos viviendo”, comenta.

Añade que, a diferencia de una vivienda o un piso, en un establecimiento público los agentes del orden sí pueden proceder a desalojar, si se supera el aforo. “Tienen potestad para hacerlo, porque así está previsto. En un piso los agentes solo pueden entrar con una orden judicial y eso sucede cuando se está cometiendo un delito. Hacer una fiesta no es un delito desde el punto de vista penal. Lo único que se contempla es una sanción administrativa”, explicó. Los agentes de la Policía Local de Santiago, cuando reciben una aviso por una fiesta, acuden al domicilio e identifican al inquilino o propietario y después proceden a tramitar la correspondiente sanción.

También se están dando casos en los que los organizadores de las celebraciones no abren la puerta a la Policía cuando esta se persona en el lugar. En ese caso, los agentes vuelven al día siguiente para proceder a la identificación e interponer la multa. Es decir, que de poco sirve no abrir la puerta, puesto que la Policía insistirá hasta identificar al responsable.

Además, el Ayuntamiento ya ha advertido que no le va a temblar la mano y que no van a hacer la vista gorda con este tipo de comportamientos que consideran muy irresponsables.