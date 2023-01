Tres años después una jueza sigue investigando el robo de mascarillas

En España transitamos por tiempos complicados relacionados con la Justicia. Existe tal división entre los órganos de gobernanza de los jueces (y entre ellos mismos) que cuesta entender muchas decisiones. Cierto que las intromisiones del poder político son de tal magnitud que ver la elección de miembros del Tribunal Supremo o la descomposición del Consejo de Poder Judicial Judicial causa, cuanto menos, bochorno.

Pero no solo en la cúpula; en el día a día de las sedes judiciales se dan episodios que no dejan de asombrar a los ciudadanos que se preguntan cómo unos magistrados interpretan, por ejemplo, la ley del solo sí es sí en una dirección, otros en la contraria y hasta hay quienes ni la contemplan. Estupor general y eso que venimos de aquella época pandémica en el que cada juzgado hacia con las normas político-sanitarias aquello de “su capa un sayo”, es decir, “obraban según su propio albedrío y con libertad en cosas o asuntos que a él sólo pertenecen o atañen”.

Son reflexiones sobre una situación anómala cuando entendemos, y es algo que aceptamos todos, que por un lado “una cualidad de la Justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla esperar es injusticia” y por el otro que “si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”. Rapidez y equidad es lo que se demanda pero algunos hechos recientes no dejan de sorprendernos.

CASO MASCARILLAS. Un ciudadano normal no entiende que tres años después no se hay completado la instrucción de una asunto que no tiene demasiado recorrido. Cierto que el asuntos de los cubrebocas pasó de actualidad pero hay que insistir en que el asunto, en su día tuvo mucha relevancia social y por tanto lo lógico sería haber aclarado el asunto... ya sea en una dirección o en la contraria. No había mascarillas y alguien se aprovechaba de ello. Aunque pasado el tiempo descubrimos que fue una práctica más que habitual; quizás será por eso por lo que la magistrada de Santiago sitúa este tema entre la última de las prioridades.

CLEMENCIA CON GRIÑÁN. Otro asunto que se las trae. Decide la Audiencia de Sevilla que el expresidente no ingrese en prisión hasta que complete su tratamiento de radioterapia. Decisión humanitaria que colisiona frontalmente con la adoptada en su día en el caso de Eduardo Zaplana quién, condenado por idénticos delitos, era conducido a quimioterapia esposado por la Guardia Civil. O los presos-pacientes que cada día acuden escoltados a los servicios de Oncología de los hospitales.

DERECHO A LA INFORMACIÓN. Se decidirá estos días si la vista oral del caso del tío que asesinó a su sobrino en Santiago se celebra a puerta cerrada o con presencia de los medios de información. Es humano que la familia de ambos (víctima y verdugo) reclamen su derecho a la intimidad en un caso especialmente dramático. Pero quienes deben tomar la decisión deberían contemplar que el autor es mayor de edad y, sobre todo, que en precedentes similares y muy cercanos, léase los juicios por las muertes de Asunta Basterra o Desirée Leal o Candela y Amaia Oubel (menores asesinados por parientes cercanos) no se adoptaron medidas similares; es más, se facilitó siempre el acceso a los medios de comunicación.

En la Justicia siempre debería primar rapìdez y equidad. En caso contrario... es injusticia. Pero por desgracia esto último ocurre demasiado a menudo-