Tres concertos de música clásica no Gaiás a partir do próximo sábado con 100 asistentes

Santiago. Coincidindo co comezo do verán renace tamén un novo ciclo de música na Cidade da Cultura. Matinais clásicas propón unha viaxe en tres concertos desde o clasicismo de Mozart á música contemporánea galega de Joam Trillo, pasando por Beethoven, Crusell, Schubert ou García Abril. O ciclo arrincará este sábado 27 de xuño coa actuación dunha das principais mezzosopranos galegas, a viguesa Nuria Lorenzo, nun recital de canción galega acompañada ao piano polo recoñecido Alejo Amoedo.

Matinais clásicas continuará o 4 de xullo cun percorrido pola música de cámara para clarinete e trío de cordas da man de M. Sancho Quartet. Xa o sábado 11 de xullo, o ciclo pechará coa volta aos escenarios –tralo parón obrigado pola situación sanitaria– dunha das principais formacións orquestrais do país: a Real Filharmonía de Galicia, que retoma as actuacións presenciais precisamente con este concerto no Gaiás.

Os concertos serán de balde cunha capacidade limitada, en cumprimento das medidas de prevención esixidas nesta etapa poscovid-19. Para asistir, cómpre retirar previamente o convite a través da web cidadedacultura.gal, que poderá ser individual ou dobre –só para persoas que convivan no mesmo domicilio–. O público limitarase a un número máximo de 100 asistentes, ou o que é o mesmo, 50 convites.

A voz da mezzosoprano viguesa Nuria Lorenzo será a encargada de abrir o ciclo Matinais clásicas, cun programa de canción galega e española que inclúe desde o Miña Nai de Cambeiro ao inesquecible Negra Sombra de Juan Montes ou a romanza La Encarna de Reveriano Soutullo e Juan Vert. Lorenzo estudiou en Vigo e completou a súa formación e Verona da man da mezzosoprano Helga Mueller-Mollinari. Conta cunha dilatada e premiada carreira como cantante solista. ECg