Troyanos de Compostela homenaxea a un colega: José Manuel Maseda

A agrupación Troyanos de Compostela, da Asociación de Antigos Tunos Compostelanos, rende homenaxe este domingo a un dos seus membros históricos. José Manuel Maseda, falecido en 2020, foi un dos fundadores deste grupo, unido pola pertenza ás tunas de Compostela durante a súa etapa académica.

Foi en 2013 cando naceu a Asociación de Antigos Tunos Compostelanos-Casa de la Troya, co fin de investigar e promover aquela música para instrumentos de corda que era tocada en Santiago polos tunos, a cabalo entre os séculos XIX e XX. Os compoñentes que a conformar, un total de 31, adoitan actuar tanto en Santiago de Compostela como nos seus arredores, ademais de noutros emprazamentos galegos e tamén portugueses.

Desta ocasión tocarán na memoria do seu compañeiro, José Manuel Maceda, que, como lembran, comezou estudando Medicina en Santiago, moi ligado á Tuna Compostelana. Os camiños da vida levárono por outros lares, e Maseda rematou por licenciarse en Dereito. A súa carreira profesional, porén, estivo sempre vinculada ao eido xornalístico, sendo unha das persoas que deron a benvida ao nacemento da Televisión de Galicia (TVG), onde foi editor e presentador de informativos, ademais de redactor xefe.

Os membros de Troyanos de Compostela refírense a el coma “un compañeiro excepcional, un grande amigo, un bo músico, unha persoa á que lle gustaba vivir a vida, un modelo a seguir para todos nós”. Juan Carlos Días del Valle, vicepedresidente primeiro da Asociación, engade que “esta homenaxe pretende servir de lembranza e de recoñecemento á figura de José Manuel Masda e tamén como un pequeno regalo para a familia”.

O acto na honra de Maseda terá lugar mañá, as 12.00 horas, en Cerdeira, a súa vila natal, nos exteriores da capela de San Antón; lugar ao que lle gustaba acudir con frecuencia e onde se reuniran os seus familiares e amigos. O pequeno concerto que o conforma será a partir de cinco cancións, todas elas integradas no primeiro disco da agrupación, Viva Galicia! A música no tempo da Casa de la Troya; que Maseda cantou tantas veces xunto cos seus compañeiros dos Troyanos de Compostela.

Este álbum conta con temas reunidos de autores galegos de finais do século XIX e comezos do XX, entre os que podemos atopar o poema de Castelao musicado por Rosendo Mato, Lela, Santiago de J. Álvarez Cancio, a muiéñeira de Canuto Berea La Alfonsina, Foliada do rueiro de M. Iglesias Rodríguez e Crisanto Sanmartín e Tuna Compostelana, de Mariano Méndez Vigo, Dolores Martínez e Fernando García Morcillo; conformando así un repertorio de temas corais.