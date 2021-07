Turno del talento joven de A Casa do Rock

El festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 acoge mañana en el Monte do Gozo el concierto múltiple organizado por A Casa do Rock, dedicado al talento joven compostelano. Serán cinco los grupos principiantes que se subirán al escenario a partir de las 21.30 horas. El primero será Rockaina, compuesto por alumnado y antiguo alumnado de A Casa do Rock. En su actuación, tal y como indican desde el centro compostelano, “se mezclarán temas propios con versiones de grandes grupos del Rock&Roll”.

A continuación, será el turno de los músicos más jóvenes de esta cita, The Ages, compuesto por Adrián Valiño, María Iglesias, Icía Parcero, Cristian Segade y Laura Sanz. Este grupo ofrecerá dos de sus tres temas propios, así como una versión del mítico Sweet Dreams de Eurythimics. Les seguirá LauroCracia, una banda de reciente creación, pero con una amplia trayectoria dentro de la escuela de A Casa do Rock. Integrada por Joaquín Fernández, Manuel Villar, Javier López, Mariano Raskin/Berni y Laura Sanz, interpretarán seis temas que variarán desde el Song 2 de Blur hasta Un beso y una flor de Nino Bravo.

El cuarto grupo de esta primera sesión de Combos de A Casa do Rock será 5 Raspado. David Olañeta, Miriam Bello, Raúl Seoane y Eloy Sastre tocarán seis versiones de temas conocidos. Finalizará esta primera sesión con Iván Pazo, Sofía Silva, Hiro Rodríguez y Antón Liñares, integrantes de la banda Fly Away. Estas jóvenes promesas de la industria musical pondrán el broche de oro con éxitos de lo más conocidos. Para asistir a estas actuaciones, basta con acercarse a la hora del comienzo hasta el recinto del Monte do Gozo, donde se podrá obtener gratuitamente la entrada.

El Festival Go!Go!Zo! Xacobeo 21-22 inició la semana pasada su amplia programación con cuatro sesiones musicales. Estas corrieron a cargo de Rapariga DJ, La Gramola DJ y DJ Schulz. Para completar esta semana, se ofrecerán otras dos sesiones DJ. La primera tendrá lugar el día 22 a las a cargo de Saya DJ, mientras que la siguiente se ofrecerá el sábado a partir de las 16.00 horas con DJ Schulz.