TUSSA, en la encrucijada

La empresa municipal de transportes, TUSSA, afronta este año cambios importantes, después de que en 2018 asumiera la gestión directa del servicio de grúa y ORA, ahora tiene pendiente el traslado de la estación de autobuses a las nuevas instalaciones de la Intermodal, y la licitación del servicio de transporte urbano. Unos cambios que han generado el malestar en el seno de la plantilla, según afirmaba ayer el comité de empresa, una problemática que se niega desde el Ayuntamiento.

Si en días pasados el comité de empresa ya hacía patente su malestar por lo que calificaban de situación de inseguridad de los trabajadores de la grúa, porque denunciaban insultos e incluso agresiones por parte de los propietarios de los vehículos que retiraban, ayer el comité de empresa hizo público un comunicado reiterando este problema y otros varios.

En concreto, aluden a la “falta de diálogo e información” sobre toda una serie de temas “que afectan aos diferentes postos de traballo” que no les han planteado, “negando así o dereito a consulta e participación do persoal”. Por ejemplo, señalan que en febrero de 2020 estaba a punto de cerrarse un acuerdo sobre el convenio colectivo, pero que desde entonces las conversaciones están paralizadas, “e a empresa négase a sequera tratar o tema na xuntanza prevista para o próximo luns”. Asimismo, denuncian que en los presupuestos no se recogen partidas sobre el coste de este convenio y las subidas salariales para este año.

Asimismo, afirman desconocer los posibles cambios estructurales y organizativos que se anuncian, y que van a afectar a sus condiciones de trabajo, de los que señalan que “TUSSA estaría obrigada a informar con carácter previo, mais que non fixo”. En concreto, se refieren al traslado de la estación de autobuses, y a la reestructuración del sistema de la grúa.

Reiteran también las quejas por los problemas de seguridad que sufren los trabajadores de la grúa, y frente a las afirmaciones del concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, recuerdan que “hai exactamente un ano tiveron que manifestarse para denunciar que un compañeiro rematara no hospital por unha agresión na retirada dun vehículo”, y que estas situaciones de tensión y agresiones “son unha constante no servizo”.

Denuncian además, “o emprego da grúa unicamente con fins recadatorios e as presións, ameazas e sancións que sofren para que se retiren aínda máis vehículos. Aseguran que estes problemas de seguridade fanse extensibles ao persoal da ORA e mesmo de algún aparcamento como o de Xoán XXIII sen que, até o momento, nin TUSSA nin o concello os teña tomado en consideración”.

En conclusión, exigen que se adopten las medidas necesarias “para que ir traballar non supoña poñer en risco a saúde e integridade de ninguén e a perda de poder adquisitivo”, y anuncian la realización de una ronda de entrevistas con los diferentes grupos municipales “coa fin de informar da gravidade da situación e da falta de diálogo e comunicación por parte da empresa municipal”, al tiempo que anuncian medidas de presión y movilizaciones en el caso de no encontrar respuesta a sus demandas.

Muy diferente es la versión de TUSSA, cuyo gerente, José Ramón Mosquera, afirmaba a este periódico, al igual que el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, que el diálogo con los trabajadores es constante, y que de hecho, para este lunes está prevista una reunión para tratar diferentes temas, entre ellos, el traslado de la estación de autobuses de San Caetano a Clara Campoamor, que tendrá lugar este verano.

En ese encuentro, explicó Mosquera no está previsto en el orden del día tratar sobre el convenio, que ya está en fase avanzada, a la espera de que se conozcan en concreto los cambios que va a suponer este traslado, para tenerlos en cuenta, pero que la comunicación con la plantilla era en todo momento fluida. Por ello, señaló que no entendía que se recurriera a un comunicado público, cuando había cauces de comunicación en el seno de la empresa totalmente fluidos.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la falta de seguridad en la retirada de vehículos por la grúa, reiteró las afirmaciones del concejal en su momento, en el sentido de que solo se registró una agresión hace ahora un año, y que los trabajadores tienen instrucciones de que ante cualquier conflicto se marchen de la zona y pongan los hechos en conocimiento de la Policía. También, que dado el bajo número de retiradas, en torno a nueve al día, la conflictividad era escasa.

En todo caso, reiteró que en todo momento había abiertos cauces de diálogo entre la empresa y los trabajadores, y que ese era el cauce para la solución de cualquier conflicto o duda que se pudiera plantear.