Ubaldo, Alarico y los cansinos videojuegos

{me gusta sargadelos}

Amancebado sobrino, me satisface mucho que la galería Sargadelos vuelva a ocupar un lugar destacado en el callejero de nuestra sacrosanta ciudad después de echar el cierre forzado, al no poder renegociar en buenas condiciones el contrato de alquiler, en su histórico emplazamiento de la rúa Nova. Cualquier día de estos, cuando me apetezca cubrirme la cabeza con la escafandra antivirus que heredé de mi tío Francis, ordenaré a mi cochero que me traslade hasta la plaza de Galicia para echar un vistazo a la nueva sede, donde a buen seguro adquiriré alguna pieza vistosa. No puedo decir que ande escaso de obras de Sargadelos, porque tu tía, mi examada Marie Louise, era una compradora casi compulsiva de vajillas y tengo mi mansión abarrotada de platos, platillos, figuras y hasta medallones de dicha firma, pero para mí siempre es un placer añadir nuevos objetos a mi extensa colección. Además, ya sabes que siempre mando a mi cocinera, la díscola Gladys, que me sirva las viandas del día en platos de Sargadelos y en copas de cristal de bohemia, aunque si vienen jipis a visitarme, como es el caso de tu perturbada novia alternativa, prefiero utilizar cuencos y vasos de papel. También sustituyo los candelabros de plata por bombillas de feria. Por cierto, un día de estos tengo que telegrafiar a mis buenos amigos Manuel García y José Rumbo, dueños de los restaurantes El Quijote y El Pasaje, para que tengan a bien acoger en sus cocinas e instruir un poco a la citada Gladys, cuyas innovaciones gastronómicas me traen por la calle de la amargura. Ayer, sin ir más lejos, me puso para comer brócoli al vapor y sushi de arroz paposo, como si yo comulgase con los insípidos menús que tanto complacen a los cocineros de nuevo cuño y a los desnortados comensales del sector hipster. Hay que volver a la cocina tradicional y dejarse de patrañas, Damián. Además, los presentadores del Masterchef cada vez me resultan más cargantes.

{ministro de educación}

Dudo mucho que sepas, torpe sobrino, quién fue el marqués de Sargadelos, porque los jóvenes de hoy solo sabéis manejar maquinitas infernales, bailar reguetón y hablar del cambio climático. Antes, al menos, sabíamos de memoria el nombre de los ríos de España y la lista de los reyes godos, mientras que ahora os hablan de Alarico y pensáis que es el protagonista de un videojuego. Un día de estos voy a solicitar una reunión con el conselleiro de Educación, don Román Rodríguez, y con nuestro comandante en jefe del Consistorio compostelano, don Xosé Sánchez Bugallo, para proponerles un nuevo plan de estudios enfocado al retorno gradual hacia el antiguo Bachillerato y el Preu, porque coincidirás conmigo, Damián, en que con el BUP y el COU se empezó a torcer la cosa. Tanto se torció, de hecho, que hasta los alumnos empezaron a ir a clase sin uniformar y vestidos con ordinarios chándales, sudaderas, vaqueros y otras prendas de una mediocridad espantosa. En cuanto a la actual ministra de Educación, María Isabel Celaá, he de confesarte que me parece una persona mucho más sensata que el propio presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, aunque eso tampoco es decir mucho. Mejor nos iría, sin duda, si don Ubaldo Rueda, exdirector del Instituto Rosalía de Castro, fuese nombrado responsable de la cartera de Educación a nivel nacional, pero me temo que está muy a gusto con sus quehaceres al frente del Casino de Santiago y con la organización de premios literarios de prestigio internacional. Pese a todo, se lo propondré la próxima vez que le vea.

{guerra de independencia}

Te decía anteriormente, Damián, que a buen seguro desconoces quién fue el marqués de Sargadelos, así que te hará bien saber que se trató de un sobresaliente empresario asturiano radicado en Ribadeo al que debemos el germen, a principios del siglo XIX, de la renombrada firma de cerámica que lleva su nombre. Don Antonio Raimundo Ibáñez Gastón de Isaba y Llano Valdés no tenía sangre azul de cuna, por lo que carece del caché propio la familia Snacker, pero es un hecho que era un lince para los negocios y que llegó a amasar una fortuna que ya quisiera yo para mí. Lo malo es que hizo muchos enemigos y en 1809 murió a manos de una turba humana que, aprovechando los desórdenes que se registraron en nuestro país durante la Guerra de la Independencia, le linchó de forma miserable tras ser acusado de afrancesado. En aquella época, iletrado sobrino, lo patriótico, lo justo y lo honorable era estar en contra de la invasión francesa, como lo estuvo toda mi familia, pero hasta yo, que soy monárquico hasta el pelucón, me espanta constatar que aquella contienda supuso la restauración de un monarca tan nefasto como Fernando VII. La valiente España merecía un final mucho más feliz y próspero después de verter tanta sangre y volcar tanto coraje. Me voy a tomar una botella entera de coñac Napoleón para olvidar las penas, aunque antes telefonearé a la gerente del hospital Clínico, Eloína Núñez, y al doctor Evaristo Varo para que me reserven un quirófano si necesito un trasplante urgente de hígado. Te dejo, Damián, el vicio llama a mi puerta.