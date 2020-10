Última semana para los cursos de náutica

Aprendizaje. La próxima semana será la última para inscribirse en los cursos semipresenciales de PNB (Patrón para la Navegación Básica) y de PER (Patrón de Embarcaciones de Recreo) de este último trimestre del año para los exámenes extraordinarios del 30 de noviembre (PNB) y del 1 de diciembre (PER). Los cursos están organizados por la Escuela Náutica Portomeloxo y por el Multiusos Fontes do Sar, y se adaptan a un formato especial para minimizar los riesgos de los alumnos, sustituyendo la mayoría de las clases presenciales por videoconferencias interactivas. También es posible realizarlos online y participar igualmente en los exámenes extraordinarios en la Escuela Náutico Pesquera de Ribeira.

Para inscribirse basta con rellenar el formulario de la web www.nauticapopular.com y enviarlo junto con el resguardo del pago del curso teórico. Los precios semipresenciales son: PNB: 210 €, o 180 los abonados al Multiusos y S. Isabel; PER: 310 € o 280 los abonados. En cuanto a online, el de PNB cuesta 170 € y el de PER 250. Las inscripciones se admiten hasta el 16 de octubre. Mas información en www.nauticapopular.com y en el teléfono 616217619. ECG