Última xornada de Artellando Feminismo

Santiago. A xornada Sexualidade Feminina pon hoxe punto e aparte ao programa Artellando Feminismo, do Departamento de Igualdade, que retornará en setembro con outras dúas actividades presenciais. Impartida por Martina González Veiga, a xornada é a última do ciclo que se retransmitirá online. Nun ambiente cómodo e distendido, animarase ás mulleres asistentes a tomar conciencia da influencia que exercen as propias crenzas sobre sexualidade no pracer erótico. A través de dinámicas de debate, recalcarase a importancia de reconquistar a comunicación co corpo e potenciar o auto-coidado para favorecer a saúde sexual e reprodutiva dende un punto de vista respectuoso e libre. ECG