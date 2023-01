Últimas jornadas de los universitarios hincando los codos a horas golfas

Universitarios llenando las bibliotecas, dentro y fuera. Esta es la estampa que, en estas fechas, se ha hecho común en las inmediaciones del Campus Vida y ha atraído las miradas de los compostelanos. La asignatura que se repite todos los años en la Universidad de Santiago de Compostela y es que, de lo que no cabe duda, es de que los universitarios están de vuelta en la capital gallega tras las vacaciones y han vuelto a la carga enfrentándose a su particular cuesta de enero: los exámenes. Prueba de ello son las largas filas de estudiantes a las puertas de las bibliotecas y, de manera especial, de la biblioteca Concepción Arenal, la Conchi.

La Conchi vuelve a ser así la protagonista entre las bibliotecas de la USC por las tediosas e interminables colas que se generan a su entrada, de nerviosos y ansiosos estudiantes que se equipan para toda una jornada de hincar los codos en una de las bibliotecas más populares del Campus Vida.

Ante esta constante que se viene repitiendo en los últimos años, son muchos los estudiantes que se han hecho eco de la problemática que supone llegar y encontrarse con una cola que muchas veces parece interminable. Precisamente, no encontrar sitios libres fue lo que este año propició la gran mayoría de las quejas de los estudiantes, por lo que desde la Universidad de Santiago se tomaron medidas al respecto, con un horario extraordinario para cubrir la demanda estudiantil, especialmente en esta época de exámenes en la que se encuentran inmersos los universitarios.

No obstante, a pesar de la solución, que contempla un horario mucho más extendido, son muchos los que ponen el ojo crítico en otras cuestiones. Así, varias quejas han apuntado al “postureo a la hora de venir a la biblioteca” pues “muchos no lo hacen para estudiar”. Esta es la opinión de J.A., un estudiante de Políticas que confiesa que cada vez es más habitual encontrarse con “largas colas a las puertas de la Conchi cuando muchos de ellos ni siquiera vienen a estudiar”. Es, sin duda un pensamiento respaldado por varios estudiantes que se echan horas y horas hincando los codos y que “acuden a la biblioteca para tener más tranquilidad y poder estudiar sin ruidos”. Algo que parece cada vez más complicado según el criterio de otro estudiante, también de Políticas, que afirma no encontrar ni la paz ni el silencio que tanto busca yendo a la biblitoeca fuera de su casa.

LA ETERNA PROTAGONISTA. En estos últimos días, y ya desde inicios del nuevo año, Santiago se vuelve a inundar de ese espirítu estudiantil que tanto le caracteriza, sobre todo, en estas fechas en las que los universitarios vuelven a la carga con los exámenes finales. La cuesta de enero, para cadaquién de manera muy particular, se hace especialmente visible en los alrededores del Campus Vida de la Universidad de Santiago, donde cientos de universitarios se agolpan ya desde primera hora de la mañana en las bibliotecas para hincar los codos y esperar buenas noticias ante el mítico y temido USC notas.

Esta vuelta a la carga suele vivirse de manera muy similar en la gran mayoría de bibliotecas. Iniciado el periodo de exámenes en las facultades de la USC, en estas fechas no sorprende volver a ver las bibliotecas abarrotadas. Así, vuelve la habitual estampa de universitarios haciendo colas para poder entrar a una de las favoritas entre los estudiantes: la Biblioteca Concepción Arenal.

Si bien son muchas las bibliotecas a la elección de los estudiantes, si hay una constante a la hora de elegir es la popularidad y el protagonismo de una en especial, la eterna favorita entre los universitarios: la Conchi. No cabe duda de que se ha convertido ya en el epicentro de la vida estudiantil, especialmente en época de exámenes, pues es el sitio de estudio predilecto para los estudiantes de Compostela.

HORARIO EXTRAORDINARIO. Tras la polémica surgida meses atrás debido al horario de las bibliotecas, la USC, realizando unos cambios oportunos, llevó a cabo la elaboración de un horario extraordinario respondiendo a las demandas estudiantiles de cara a la época de exámenes que se inició en diciembre del 2022 y termina a finales de este mes.

El cambio más acentuado vino de mano de la biblioteca Concepción Arenal, la Conchi, que pasó de cerrar a las a las 22.00 horas todos los días en el mes de diciembre -y hasta el 5 de enero-, a las 00.00 horas actuales, por lo que ya son muchos los universitarios que se encierran a hincar los codos en la biblioteca hasta la medianoche; un horario de cierre que se mantendrá hasta el 23 de enero. Un nuevo horario que no ha pasado por alto en el ir y venir de los universitarios que encuentran en esta biblioteca su segundo hogar durante la época de exámenes. La Conchi, aunque la especial favorita, no es la única que presenta sus salas llenas, sino que la sala de lectura de la facultad de Derecho es otra de las más utilizadas, abriendo las 24 horas desde el día 6 de enero, cuyo horario mantendrá hasta el 22 de este mes. “

Sin duda, la Conchi es el sitio predilecto de universitarios, pero también lo son los establecimientos en sus inmediaciones, pues cada vez soprenden menos las largas colas que pasan de la biblioteca al café Universal, que en estas fechas, presenta la misma estampa a la que ya nos tiene acostumbrados la Concepción Arenal.