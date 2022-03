Últimas jornadas para presentar los trabajos al premio Ateneo Cineduca

Santiago. Este próximo jueves 31 de marzo finalizará el plazo para que los centros de enseñanza gallegos de todos los niveles educativos presenten sus obras audiovisuales al premio Ateneo Cineduca. Organizado por el Ateneo de Santiago, este galardón, que pretende fomentar la creatividad y la conexión entre el cine y el ámbito educativo, se encuadra dentro de la Muestra Internacional de Cine y Educación (Cineduca), que se desarrollará del 19 de abril al 18 de mayo.

Cada centro podrá presentar todas las piezas que desee, las cuales deberán tratar una temática relacionada con experiencias educativas, procesos de aprendizaje, historia y memoria de la educación o metodologías de enseñanza, con una duración entre ocho y treinta minutos.

El trabajo mejor valorado recibirá mil euros y se entregará un accésit de quinientos, unas dotaciones económico que deberán dedicarse a equipamiento audiovisual. Estas condecoraciones se entregarán el próximo 18 de mayo en el Teatro Principal de Compostela, durante la clausura de la Muestra, donde además se proyectarán los cortos seleccionados.

Para optar a él, las obras tienen que enviarse a la dirección electrónica ateneo@ateneodesantiago.gal, incluyendo una sinopsis, el equipo técnico y artístico y los datos del colegio y del docente.

ciclo de cine. Esta iniciativa se engloba dentro del desarrollo de la Muestra Internacional Cineduca, en la que se proyectarán, en la sede de Afundación, grandes películas. En esa nómina se encuentran Entre les murs, de Laurent Cantet; Inherit the wind, de Stanley Kramer; Los días del pasado, de Mario Camus; Être et avoir, de Nicolas Philibert; Song for a raggy boy, de Aisling Walsh; y Les grands esprits, de Olivier Ayache-Vidal.

Además, también se llevarán a cabo diversas mesas redondas de debate acerca de la temática del séptimo arte y su posible vinculación a los estudiantes en las diferentes etapas educativas. ecg